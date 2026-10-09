Balacera en penal de Mazatlán: El objetivo era asesinar a ‘El Owen’, integrante de ‘Los Chapitos’

¿Quién era ‘El Owen’ y qué relación tenía con Los Chapitos? Esto se sabe. (Cuartoscuro)

MAZATLÁN, Sin.- El objetivo de la balacera en el interior del penal El Castillo era abatir a Eduardo Jonathan Martínez Larios, ‘El Owen’, integrante de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, y miembro del clan de Los Hermanos Martínez, grupo señalado como generador de violencia en los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia, en el sur de Sinaloa.

De acuerdo con los antecedentes de seguridad, ‘El Owen’ es hermano de Óscar Luciano Martínez Larios, alias ‘El Casco’ o ‘El 81′, quien es señalado por las autoridades como presunto jefe regional del grupo delictivo Los Chapitos en la zona sur del estado. Actualmente se encuentra prófugo.

Dentro de la misma estructura familiar y operativa, otro de los hermanos, identificado como Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias ‘El Gabito’ o “El 80”, fungía como operador armado de esta misma facción en el puerto de Mazatlán, motivo por el cual fue detenido por las fuerzas de seguridad el pasado mes de junio.

Autoridades intentaron detener a ‘El Casco’

Apenas el mes de julio pasado se realizó un operativo de la Marina Armada de México, el Ejército y la Guardia Nacional en los poblados de Chametla y Agua Verde, en los municipios de El Rosario y Concordia, cuyo objetivo era la captura de ‘El Casco’. Hubo un enfrentamiento que dejó 10 integrantes de la célula de los Martínez Larios muertos. Detuvieron a otros tres y un marino murió.

La célula criminal de los hermanos Martínez Larios está conformada por:

Óscar Luciano Martínez Larios, alias ‘El Casco’ o ‘El 81′ (único prófugo).

Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias ‘El Gabito’ o ‘El 80′ (capturado).

José Luis Martínez Larios, alias ‘El Monstruo’ o ‘El 51′ (fallecido). Era el capo que más destacaba del grupo hasta que un comando lo asesinó el 14 de diciembre de 2015 en Mazatlán.

Eduardo Jonathan Martínez Larios, alias ‘El Owen’ (asesinado en el penal).

Reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que en julio se detuvo a Milton Yahir ‘N’ y Ángel Gabriel ‘N’, alias ‘El Tronco’, señalados como miembros de la célula criminal de Los Hermanos Martínez y como presuntos implicados en la desaparición de 10 mineros de la empresa Vizsla Silver Corp., ocurrida en enero de este año en el municipio de Concordia.

Los reportes disponibles señalan que los hermanos son originarios de Jalisco, pero crecieron en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa, y desde hace una década forman parte de la facción Los Chapitos.

Los hombres de ‘El Casco’ se caracterizan por portar una insignia en la pechera y cascos con una calavera, según un corrido de Midnight Gent.

Su relevancia quedó exhibida en múltiples narcocorridos interpretados por el cantante Gerardo Ortiz.

Lista de los otros fallecidos en el penal de Mazatlán