Balacera en penal de Mazatlán: Riña deja al menos 6 personas muertas

El Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, cuenta con una población de 2 mil 217 internos. (Foto: Archivo)

MAZATLÁN, Sin.- Seis ambulancias han ingresado al penal de Mazatlán y helicópteros de las fuerzas federales sobrevuelan el reclusorio, luego de que esta mañana se registrara una balacera en el interior.

Según comentarios de los familiares de los reclusos, habría seis muertos y al menos 15 personas heridas.

Este jueves es día de visita y habían ingresado familiares para visitar a los internos, pero se suscitó una riña que culminó con una balacera, por lo que los celadores solicitaron refuerzos de la Guardia Nacional.

El director del penal, Enrique Mora Castillo, informó al mediodía que la situación fue controlada, pero los familiares exigen información veraz, ya que ingresaron entre seis y ocho ambulancias y se llevaron a varios heridos.

El director pidió tranquilidad a los familiares y dijo que, una vez que los elementos de seguridad revisen todo el reclusorio, se dará a conocer la información y el resultado de la riña, así como la identidad de las personas que hayan resultado lesionadas.

El Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, cuenta con una población de 2 mil 217 internos y supera la capacidad oficial de mil 800 personas, lo que representa una sobrepoblación de 417 reclusos.

La mayoría son internos que purgan condenas o están en proceso penal por delitos mayores, desde homicidio hasta tráfico de enervantes.

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