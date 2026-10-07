¿Quién es Carlos Redondo, el español que viaja de Canadá a Sinaloa en bici? ‘La gente buena me cuida’

Carlos Redondo no lleva prisa alguna: el creador de contenido español viaja sobre dos ruedas y cada parada o incidente sobre el camino se convierte en una historia para sus redes sociales. El cicloturista viene desde Canadá en un viaje por América y actualmente se encuentra en Sinaloa.

Redondo Rodando 3000, como es mejor conocido en redes sociales, ha convertido su travesía en contenido digital y, durante su paso por Sinaloa, asegura que ha encontrado una gran hospitalidad, contrario a las advertencias de peligro en la zona.

¿Quién es Carlos ‘Redondo Rodando 3000′, y qué es el cicloturismo?

Carlos es un creador de contenido y ciclista español originario de Madrid, y actualmente recorre el continente americano en bicicleta. Su aventura comenzó en Calgary, Canadá, en julio pasado. Desde ahí cruzó Oregón, California, Las Vegas y Arizona, antes de entrar a México por Sonora.

De acuerdo con lo mostrado en sus redes sociales, en una etapa de su recorrido acumulaba casi 5 mil kilómetros. Su objetivo es atravesar México y continuar por América “hasta donde las piernas se lo permitan”.

El cicloturismo que practica consiste en viajar sobre una bicicleta sin prisa alguna de llegar de un punto “A” a uno “B”. Carlos documenta en redes sociales los retos con los que se encuentra, así como las historias humanas que hay en cada destino y las personas que conoce durante la ruta.

Antes del recorrido por América, ya había pedaleado desde España hasta Noruega y completado rutas por las ocho Islas Canarias. Su ruta actual por el continente no tiene una agenda fija y se desconoce hasta dónde pretende llegar exactamente el ibérico.

Carlos Redondo ha recorrido Sinaloa en bicicleta (Foto: Captura de pantalla).

Así ha sido el llamativo viaje de Carlos Redondo por México y Sinaloa

En un video publicado en sus plataformas digitales, Carlos contó que llegó a Sinaloa con miedo tras recibir advertencias para no visitar el estado. Sin embargo, ha contado que la experiencia real ha sido muy distinta.

El cicloturista relató que un taller lo ayudó sin cobrarle y que otras personas le ofrecieron agua, pan, refrescos, dinero para comprar una bebida y alojamiento. En una grabación, un hombre le dijo: “Somos muy cálidos”; Carlos respondió que eso había sentido.

En sus publicaciones también destacó la comida sinaloense, que calificó como ‘tan deliciosa como le habían contado’. El viaje por el estado ha incluido lugares como Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Sinaloa de Leyva, Surutato y Cosalá. Redondo permaneció alrededor de tres meses en Culiacán, donde incluso hizo buenos amigos.

Su paso por Sinaloa también tuvo un episodio polémico. En marzo, Carlos compartió un video donde se le observó nadando con ‘El Pechocho’, el delfín que habita en Topolobampo. El síndico Ulises Pinzón Vázquez explicó en otro video que esa interacción no está permitida por razones de seguridad y conservación.

Carlos Redondo ha recorrido Sinaloa en bicicleta (Foto: Captura de pantalla).

Carlos reconoció que desconocía la restricción y ofreció una disculpa pública. “Estoy muy agradecido por enseñarme los tesoros de este lugar. Y también pido disculpas”, dijo en la grabación difundida junto al funcionario local.

Otro llamativo momento de su travesía fue durante su recorrido hacia Mazatlán, Sinaloa. En él, policías lo acompañaron durante parte del trayecto y le regalaron una placa. Carlos bromeó: “Ni el presidente trae esta patrulla” y presumió sobre su experiencia: “La gente me cuida. Hay buena gente por aquí todavía”.

La hospitalidad también apareció durante su paso por Sonora. En un testimonio retomado por El Sol de Hermosillo, contó que una familia lo recibió durante las fiestas de Navidad, donde además le ofrecieron víveres y su casa para descansar.