¿S de Super Messi? ¡No, de Sancor Seguros! Los memes que dejó el show de drones en la despedida de Lionel

Aunque el momento de Sancor Seguros fue criticado, no fue lo único que sucedió en el show de drones. (Foto: Capturas de pantalla/ EFE)

El 6 de octubre de 2026 es una fecha que quedó registrada en los libros de historia del fútbol argentino, ya que Lionel Messi disputó su último partido con la ‘Albiceleste’, poniendo fin a su carrera deportiva.

Este momento se vivió en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde la Selección de Argentina se midió frente a Benín, en un partido en el que ‘La Pulga’ dio dos asistencias y marcó un penal con el que su equipo ganó 3-0.

Fue un momento muy emotivo que culminó con un show de drones. Aunque todos estaban por llorar ante lo que significaba para muchos ver el adiós del jugador Lionel Messi, esto quedó interrumpido por una situación inusual.

En el cielo, diferentes drones dibujaron una ‘S’, ante la expectativa de miles de fans que intentaban descifrar cómo se relacionaba esa letra con el hasta entonces capitán de la ‘Albiceleste’.

Tras ello, se dibujaron las letras: ‘Sancor Seguros’, una marca originaria de Argentina que brinda servicios de seguros, finanzas y salud. Al ver las letras, los asistentes comenzaron a abuchear el show.

Los mejores memes que dejó el show de drones en la despedida de Messi

Aunque en el Estadio Monumental de Buenos Aires lo que sucedió con el show de drones generó descontento entre los fans, en redes sociales la situación se tomó con humor, ya que rompió por completo con un momento que era emotivo.

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

A otros les causó gracia el gesto que hizo Messi cuando miró hacia el cielo y aparecieron las letras de la compañía de seguros, ya que fue una reacción similar a la que tuvieron muchos de los aficionados.

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

También hay quienes afirman que, luego de ver el último partido de Lionel Messi, tienen ganas de contratar un seguro con Sancor; mientras otros indican que lo sucedido en el partido aumentará las ganancias de la compañía.

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes de la despedida de Messi. (Foto: Captura de pantalla)

Y hay quienes recuperaron memes clásicos que no pueden faltar, como aquellos en donde aparecen los personajes de Los Simpson, mientras otros bromearon con la ‘T’ de Troy, de la icónica escena de High School Musical 2.

¿El show de drones solo mostró el logo de Sancor Seguros?

Lo que se compartió del show de drones en el partido de despedida de Messi no fue lo único que los asistentes pudieron observar en el cielo, ya que durante el espectáculo también se mostraron imágenes del futbolista y elementos que hacían referencia a su paso por la Selección de Argentina.

Entre ellos, una camiseta con el número ‘10’, un corazón con la bandera de su país, el logo de la Asociación del Fútbol Argentino, así como una figura de Messi pateando un balón.

Fotografía que muestra un show de drones formando una imagen de la camiseta de Lionel Messi durante su despedida de la selección albiceleste este martes, al final de un partido amistoso ante Benín en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Adán González (Adán González/EFE)

Además, también colocaron uno de los momentos más recordados por los aficionados: el día en que Messi besó la Copa del Mundo, luego de que su equipo ganara el Mundial de Qatar en 2022.

Es así que, aunque el momento más extraño llegó con el anuncio de Sancor Seguros, Messi y sus fans también pudieron disfrutar de un espectáculo que rendía homenaje a su trayectoria en el fútbol.