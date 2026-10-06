¿Messi o Cristiano Ronaldo? Creador de ‘Supercampeones’ revela quién sería Oliver Atom en la vida real

La comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por parte del autor de 'Supercampeones' llega cuando los dos futbolistas atraviesan momentos diferentes con sus selecciones. (Fotografía. Xinhua, Capitán Tsubasa, ChatGPT)

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron durante más de una década una rivalidad que dividió a los fans del futbol, pero para Yōichi Takahashi, creador de Supercampeones, ambos también tienen equivalentes dentro de su manga: Oliver Atom y Steve Hyuga.

El dibujante japonés reveló durante una charla en la San Diego Comic-Con de Málaga que Messi es el futbolista internacional que actualmente considera más parecido a Oliver Atom. La comparación también alcanzó a Cristiano Ronaldo, a quien relacionó con Steve Hyuga, uno de los principales rivales del protagonista.

Las declaraciones coinciden con el momento opuesto que viven ambos futbolistas con sus selecciones. ‘La Pulga’ se despide este 6 de octubre de Argentina ante Benín en el Estadio Monumental, mientras ‘El Bicho’ atraviesa un conflicto con el entrenador Jorge Jesus que derivó en su salida de la concentración de Portugal.

Yōichi Takahashi Yōichi Takahashi, autor de 'Supercampeones', en conferencia en España. (Fotografía. EFE) (Jorge Zapata/EFE)

¿Por qué Lionel Messi es el Oliver Atom de la vida real?

Takahashi participó el pasado 4 de octubre en una charla de la San Diego Comic-Con de Málaga, donde recibió una pregunta sobre cuál futbolista podría representar actualmente a Oliver Atom, conocido como Tsubasa Ozora en la versión original de la historia.

El mangaka eligió a Lionel Messi como el jugador internacional más parecido al protagonista de Supercampeones. Al limitar la elección a futbolistas españoles, señaló a Pedri, mediocampista del FC Barcelona.

Takahashi comenzó a imaginar un manga dedicado al futbol durante el Mundial de Argentina 1978 y, 3 años después, en 1981, inició la publicación de Captain Tsubasa, la obra que presentó a Oliver Atom como protagonista.

“Quería mostrar a unos niños que querían crecer en sus sueños, y también transmitir lo divertido del futbol. Con esos dos pilares comenzó la serie y son los que se han mantenido durante todo este tiempo”, explicó.

Para construir a Oliver, el autor tomó elementos de figuras que ya brillaban cuando desarrolló su obra, entre ellas Zico y Diego Armando Maradona..

Otro nombre relacionado con los orígenes del personaje es Musashi Mizushima, futbolista japonés que desde joven viajó a Brasil para desarrollar su carrera. Takahashi reconoció en una entrevista que leyó su autobiografía y lo tomó como uno de los modelos para Oliver.

La historia de Mizushima tiene similitudes con la de Oliver: ambos dejaron Japón para continuar su formación futbolística en Brasil, con el objetivo de desarrollarse como jugadores y competir al más alto nivel.

Lionel Messi Lionel Messi tendrá su despedida con la selección Argentina. (Fotografía. Xinhua)

Yōichi Takahashi compara a CR7 con Steve Hyuga

Si Messi ocupa el lugar de Oliver, su histórico rival también tiene un equivalente para Takahashi. Cristiano Ronaldo es el futbolista que el autor llegó a considerar más parecido a Steve Hyuga.

A diferencia de lo ocurrido con Oliver, Takahashi explicó que no tenía una referencia clara cuando creó a Hyuga. La comparación apareció años después, cuando Cristiano comenzó a destacar en el futbol internacional.

“Cuando apareció Cristiano Ronaldo era el que más se le parecía en el mundo real”, recordó el dibujante sobre el delantero portugués.

Hyuga aparece en Supercampeones como uno de los grandes rivales de Oliver. Su personalidad competitiva, fortaleza física y potente disparo lo convirtieron en el contrapunto del protagonista durante diferentes etapas de la historia.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal en la última fecha FIFA tras conflictos con el entrenador. (Fotografía. Xinhua)

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: Dos momentos distintos con sus selecciones

La comparación adquiere otro significado en el tramo final de las carreras de ambos futbolistas, especialmente por los momentos contrastantes que atraviesan con sus selecciones. Mientras Lionel Messi cierra su etapa con Argentina con una despedida preparada para reconocer su trayectoria con la Albiceleste, Cristiano Ronaldo enfrenta uno de los episodios más tensos de su relación con Portugal.

Messi disputa este 6 de octubre su último partido con Argentina ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La Asociación del Futbol Argentino (AFA) preparó una jornada especial para despedir al capitán después de más de 2 décadas con la selección.

El argentino se marcha después de conquistar los principales títulos que persiguió durante buena parte de su carrera. Ganó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y alcanzó su mayor logro con el Mundial de Qatar 2022.

Su situación contrasta con la de Cristiano. El astro lusitano abandonó la concentración de Portugal el 30 de septiembre, después de un desencuentro con Jorge Jesus que tuvo uno de sus principales episodios cuando permaneció en la banca durante la victoria ante Noruega. La Federación Portuguesa confirmó entonces su salida sin detallar las razones.

Cristiano explicó posteriormente que existía un acuerdo para administrar sus minutos y aseguró que el entrenador incumplió compromisos relacionados con su participación. También sostuvo que ambos mantuvieron una reunión para aclarar lo ocurrido, pero acusó a Jorge Jesus de romper un segundo acuerdo para explicar públicamente la situación. El técnico negó que esos pactos existieran.

Pese a la disputa, el exjugador del Real Madrid no anunció su retiro internacional y mantiene abierta la posibilidad de volver a Portugal. El episodio llega después de una trayectoria en la que participó en los mayores éxitos de su selección: la Eurocopa de 2016 y las Nations League de 2019 y 2025. Con Cristiano como una de sus principales figuras, Portugal conquistó los primeros títulos internacionales de su historia.