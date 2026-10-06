Cristiano Ronaldo revela por qué abandonó la concentración de Portugal: ‘El entrenador incumplió su palabra’

De acuerdo con Cristian Ronaldo, le molestó que el entrenador lo pusiera a calentar sin meterlo (Foto: EFE).

El delantero Cristiano Ronaldo acusó este martes al entrenador de Portugal, Jorge Jesus, de haber “incumplido su palabra” por no alinearlo en ante Noruega en Oslo, tras haber calentado durante media hora y culpó al técnico de una “agresividad” que considera que no merece. Sin embargo, aseguró que está disponible para la selección de su país.

En un extenso comunicado en sus redes sociales, Cristiano, quien abandonó la concentración de la selección portuguesa el pasado miércoles, afirmó que le habían dicho que jugaría 30 minutos contra Noruega, algo que finalmente no ocurrió.

¿Por qué Cristiano Ronaldo acusó a Jorge Jesus de incumplir su palabra?

Ronaldo recordó el segundo tiempo del juego por la Liga de Naciones de la UEFA: “Estuve calentando desde el descanso, vi cómo pasaban los minutos y no me llamaron. El seleccionador no había cumplido con su palabra”, escribió el delantero portugués.

Tras ese partido, Cristiano Ronaldo, Jesus y Simão Coutinho, director deportivo de su club, el Al Nassr saudí, mantuvieron una reunión marcada por “un momento intenso, muy directo, sin ningún tipo de filtro”, en la que, según el jugador, se acordó que Jorge Jesus zanjaría el tema en la rueda de prensa “diciendo la verdad”.

“(Jesus) diría que nunca pedí jugar ni un solo minuto, que fue el seleccionador, y nadie más, quien me propuso el plan para esta concentración, y que fue un error hacerme calentar para luego no sacarme al campo, y que si volviera a ocurrir, no lo haría”, afirmó.

Sin embargo, la actitud mostrada “no tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y una agresividad que considero que no merezco, una actitud de ‘quiero, puedo y mando’ que nunca me había mostrado, ni de lejos ni de cerca, en privado, la víspera”, continuó.

Según el escrito, se elaboró un documento que el propio jugador validó y que se entregó al seleccionador para que lo leyera durante dicha rueda de prensa. El texto contenía ocho puntos, pero finalmente no ocurrió.

Entre esos puntos, añade, Jesus iba a decir que Cristiano “fue ejemplar, leal y profesional”, e iba a destacar “lo mucho que vive y ama a la selección y el peso que tiene en el mundo; más aún, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la selección durante 24 años consecutivos”.

“Me equivoqué al hacer calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no alinearlo. Si fuera hoy, no lo haría”, era otra de las frases, según el comunicado.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal?

Tras ese hecho, el capitán portugués decidió abandonar la concentración “sin esperar a que se incumpliera ninguna otra promesa”.

“Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en la relación entre las personas. Por mucho que duela, que me digan la verdad”, opinó.

“Nunca, en ningún momento, me he entrometido en ninguna decisión técnica o táctica de ningún entrenador o seleccionador en casi 25 años de carrera. Acepto, para bien o para mal, lo que me proponen hacer. Respeto la decisión y, cuando no cumplen su palabra, siento que mi lugar no está allí”, añadió.

Cristiano, asimismo, pidió “disculpas” a sus compañeros de la selección de Portugal: “A pesar de la absoluta falta de confianza en la palabra del seleccionador, como podrán atestiguar quienes asistieron a estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía”.

Además, agregó: “Pido perdón a los portugueses una vez más, pero el incumplimiento de la palabra tiene, para mí, un impacto decisivo. Sentí que, a partir de ahí, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo e hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui”.

¿Cristiano Ronaldo volverá a jugar con Portugal?

Cristiano también se mostró abierto a una posible sanción: “No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias”.

Afirmó que, tras esa posible sanción, si se encuentra “bien físicamente”, estará disponible “para competir y ganar” con Portugal.

“Esta es, créanme, la más pura de las verdades”, concluyó el comunicado firmado por el exjugador del Real Madrid.