Bruno Fernandes espera que CR7 no abandone la Selección de Portugal: ‘Que no tome decisiones en caliente’

Bruno Fernandes pidió que no haya división en la selección de Portugal ante la polémica con la salida de Cristiano Ronaldo. (Fotografía. EFE)

Aún hay respeto entre los jugadores portugueses por ‘El Bicho’. Bruno Fernandes reveló que habló con Cristiano Ronaldo después de que el delantero abandonó la concentración de Portugal tras sus diferencias con el entrenador Jorge Jesus y expresó su deseo de que el capitán no tome una decisión definitiva sobre su continuidad en la selección.

“Hablé con Cristiano por una cuestión de respeto, para que supiera lo que significa para nosotros, los portugueses. Espero que no tome decisiones en caliente y quiera abandonar definitivamente la selección”, comentó.

El mediocampista del Manchester United se acercó a CR7 después de su salida para transmitirle la importancia que todavía tiene para sus compañeros y para el futbol portugués.

“Pase lo que pase, él nunca dejará de ser el mayor símbolo” de la selección, del futbol luso y del país “por todo lo que ha hecho, no solo en Portugal, sino en todo el mundo”, explicó Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes pide que Portugal no se divida tras la salida de CR7

Además de revelar la conversación con el goleador del Al Nassr de la liga árabe, Bruno Fernandes pidió evitar que la polémica provoque una división entre los aficionados portugueses y llamó a no tomar partido en el conflicto.

“Pido que el país no se divida, que no tome partido, que viva todo esto como un todo y que respete y acepte a todas las partes”, declaró antes del partido de Portugal contra Noruega por la Nations League.

Fernandes reiteró su respaldo a la trayectoria de su compañero y sostuvo que el reconocimiento hacia el máximo referente de la selección debe permanecer independientemente de las diferencias surgidas durante la concentración.

“Cris siempre será el mayor icono de nuestra selección y del futbol mundial, y se merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos”, señaló.

Al mismo tiempo, Bruno evitó posicionarse en favor de Cristiano o de Jorge Jesus. El mediocampista consideró que las diferencias internas deben solucionarse dentro del propio equipo y no afectar al resto de los futbolistas.

“Creo que lo más importante ahora es dejar de crear divisiones; la selección es una sola y siempre seguirá siéndolo, independientemente de todos los ruidos que puedan venir de fuera, y creo que todas las casas deben resolver sus asuntos a puerta cerrada”, añadió.

La polémica surgió luego de que Cristiano Ronaldo se quedara en el banquillo tras el partido contra Noruega de hace una semana. (Fotografía. EFE)

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó a la selección de Portugal?

La polémica comenzó después de la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega en la Nations League el pasado 27 de septiembre. Cristiano Ronaldo permaneció en la banca durante todo el encuentro pese a realizar ejercicios de calentamiento, una decisión que Jorge Jesus atribuyó a cuestiones deportivas.

El entrenador reconoció posteriormente que pudo equivocarse al mandar a calentar demasiado pronto al delantero, quien finalmente no ingresó. Jesus consideró comprensible su molestia debido a su trayectoria y al tiempo que permaneció esperando la posibilidad de entrar al campo.

“Cualquier jugador que está calentando y después no entra no queda contento. Mucho más Cristiano Ronaldo, Pelé o Maradona. Eso es el estatus. Ahí quizá me equivoqué. Lo mandé a calentar demasiado pronto”, reconoció el seleccionador.

Las dudas sobre la relación entre ambos aumentaron cuando Cristiano no entrenó con sus compañeros. La Federación Portuguesa de Futbol explicó que realizó trabajo específico en el gimnasio del hotel, mientras Jorge Jesus negó que el delantero se hubiera negado a participar en la práctica.

El técnico también defendió su autoridad para decidir las alineaciones y adelantó que Gonçalo Ramos sería titular en el siguiente compromiso.

“Nunca ningún jugador va a cambiar mis ideas. Ni él ni nadie en el futbol. Ni ningún presidente. Nunca, cero”, declaró.

Poco después de esa conferencia, Cristiano abandonó el estadio Parken de Copenhague sin participar en el entrenamiento y posteriormente dejó la concentración. El futbolista explicó que tomó la decisión después de escuchar las declaraciones del entrenador y conversar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol.

CR7 no anunció su retiro de la selección y dejó pendiente una explicación sobre lo sucedido.

“En su momento, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió Cristiano.