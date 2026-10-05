¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de leyendas del América vs. Atlético de Madrid?

Leyendas de América y Atlético de Madrid se ven las caras en Puebla (Foto: Never Say Never).

El partido de leyendas de América vs. Atlético de Madrid abrió oficialmente la venta de sus boletos, acompañada por la revelación de otras leyendas más que pisarán la cancha.

El próximo mes, jugadores históricos de las Águilas del América y el Atlético de Madrid se ven las caras en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla por primera vez con el reconocimiento oficial de ambas instituciones.

Boletos para leyendas de América vs. Atlético de Madrid: Precios y dónde comprar

Los boletos para el choque de históricos de las Águilas ante los Colchoneros inició este lunes, 5 de octubre, y está disponible mediante la plataforma Boletomóvil. Estos son los precios, incluyendo los cargos por servicio:

Platea Poniente: $1,092 (Secciones: 101 a 111, 201 a 211)

$1,092 (Secciones: 101 a 111, 201 a 211) Platea Plus: $1,020 (Secciones: 122 a 124, 223 a 227)

$1,020 (Secciones: 122 a 124, 223 a 227) Platea Oriente: $791 (Secciones: 125 a 134, 228 a 237)

$791 (Secciones: 125 a 134, 228 a 237) Cabecera Norte: $637 (Secciones: 112 a 121, 212 a 222)

$637 (Secciones: 112 a 121, 212 a 222) Cabecera Sur: $546 (Secciones: 136 a 146, 240 a 252)

$546 (Secciones: 136 a 146, 240 a 252) Rampa Oriente: $482 (Secciones: 317 a 325, 419 a 428)

$482 (Secciones: 317 a 325, 419 a 428) Rampa Poniente: $482 (Secciones: 301 a 309, 401 a 410)

$482 (Secciones: 301 a 309, 401 a 410) Rampa Norte: $402 (Secciones: 311 a 316, 413 a 418)

$402 (Secciones: 311 a 316, 413 a 418) Rampa Sur: $402 (Secciones: 326 a 332, 429 a 436)

$402 (Secciones: 326 a 332, 429 a 436) Porra América: $257 (Secciones: 238, 239)

$257 (Secciones: 238, 239) Porra Atlético Madrid: $241 (Secciones 411 y 412)

De acuerdo con la plataforma, los precios correspondan a la fase uno de venta. La segunda, con precios más altos, iniciará el próximo lunes 12 de octubre hasta agotar las existencias.

¿Quiénes jugarán en el partido de leyendas de América vs. Atlético de Madrid en Puebla?

De acuerdo con un comunicado de Never Say Never, organizadora del evento, hay ocho figuras confirmadas por el momento: cuatro por cada bando, de una convocatoria que alcanzará 30 nombres.

Estos son los nombres confirmados al momento:

América

Luis Hernández ‘El Matador’: uno de los delanteros más reconocidos del futbol mexicano.

uno de los delanteros más reconocidos del futbol mexicano. Rubens Sambueza: capitán del equipo campeón de Liga en 2014.

capitán del equipo campeón de Liga en 2014. Adolfo Ríos: referente de la portería azulcrema.

referente de la portería azulcrema. Claudio ‘Piojo’ López: delantero argentino que dejó huella entre la afición americanista.

Atlético de Madrid

David Villa: campeón del mundo en 2010 y máximo goleador histórico de la selección española.

campeón del mundo en 2010 y máximo goleador histórico de la selección española. Radamel ‘El Tigre’ Falcao: campeón y goleador de la UEFA Europa League 2012.

campeón y goleador de la UEFA Europa League 2012. Diego Godín: capitán y autor del gol con el que el Atlético aseguró el título de La Liga 2013-2014 en el Camp Nou.

capitán y autor del gol con el que el Atlético aseguró el título de La Liga 2013-2014 en el Camp Nou. Maxi Rodríguez: defendió la camiseta rojiblanca durante cuatro temporadas.

Una imagen en Boletomóvil adelantaba la presencia de Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves ‘Zague’ por el América; y de Paulo Assunção, Kleber Santana y Mario Suárez por el Atlético, pero de momento no fueron mencionados.

¿Cuándo y dónde es el partido de leyendas de América vs. Atlético de Madrid?

Los históricos de América y Atlético de Madrid se ven las caras el próximo 15 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El formato será de dos tiempos de 40 minutos —5 menos que el futbol profesional— y, en caso de que haya empate, el encuentro se definirá en una tanda de penales.