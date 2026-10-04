América vs. Chivas HOY: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico Nacional amistoso EN VIVO?

Apenas dos semanas después del vibrante empate entre América y Chivas, tenemos de nueva cuenta un Clásico Nacional, esta vez como partido de preparación debido a que el Apertura 2026 de la Liga MX está en pausa por la Fecha FIFA.

Las Águilas y el Rebaño midieron fuerzas recientemente. La diferencia es que, ahora, no se trata de un partido oficial, ambos equipos llegan sin varias piezas clave por convocatorias a selecciones nacionales y habrá muchas rotaciones en las plantillas.

América llega con el impulso de haber recuperado el triunfo en Liga MX, mientras Chivas busca dejar atrás el tropiezo que sufrió antes del parón y regresar con más fuerza. El duelo también representa una oportunidad para ambos equipos de no perder ritmo y para que algunos jugadores tengan actividad antes de regresar a la actividad del Apertura 2026.

¿A qué hora y dónde ver América vs. Chivas HOY EN VIVO?

El Clásico Nacional entre América y Chivas se juega este domingo 4 de octubre en el Oakland-Alameda County Coliseum, en California.

El partido comienza a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en territorio nacional a través de Prime Video.

Fecha: domingo 4 de octubre de 2026.

domingo 4 de octubre de 2026. Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México.

19:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Oakland-Alameda County Coliseum, California.

Oakland-Alameda County Coliseum, California. Partido: América vs. Chivas.

América vs. Chivas. Transmisión en México: Prime Video.

El partido enfrenta a dos equipos que ya se encontraron durante el presente Apertura 2026. En aquel compromiso, América y Chivas terminaron con empate 2-2, después de que las Águilas reaccionaran en el segundo tiempo y alcanzaran en el marcador al ‘Rebaño’ con dos tantos del ‘Colibrí’ Borja.

¿Cómo llega América al Clásico Nacional Amistoso?

América llega después de vencer 4-2 a Necaxa en Aguascalientes. Miguel Borja marcó uno de los goles del conjunto dirigido por Guillermo Almada, que consiguió seis triunfos, dos empates y una derrota en sus primeros partidos del torneo.

Las Águilas suman 20 puntos y se mantienen en la pelea por la parte alta de la clasificación. Además, tienen un partido pendiente, por lo que todavía cuentan con la posibilidad de modificar su posición cuando recuperen ese encuentro.

América no contará con Israel Reyes e Isaías Violante por sus convocatorias a la Selección Mexicana, además de que Alan Cervantes fue baja del ‘Tri’ por una molestia muscular. También se ausentan Brian Rodríguez y Óscar Perea, quienes concentraron con Uruguay y Colombia, respectivamente.

¿Cómo llegan las Chivas al amistoso ante América?

Chivas llega después de perder 2-0 ante Querétaro como local. El resultado frenó el paso del Guadalajara en la clasificación y dejó al equipo con 18 puntos.

El conjunto rojiblanco aspiraba con el liderato momentáneo del Apertura 2026, pero el tropiezo ante los Gallos Blancos cambió el panorama antes de la pausa internacional y tienen la obligación de mejorar si desean clasificarse a la Liguilla como el mejor equipo de la temporada.

En su caso, tienen seis bajas, todas por llamados a la primera convocatoria de Rafa Márquez: Raúl ‘Tala’ Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron con la Selección Mexicana, por lo que no estarán bajo las órdenes de Milito.