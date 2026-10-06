Argentina vs. Benín EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el último partido de Messi con la selección?

La selección de Argentina se enfrenta ante Benín en un amistoso, partido homenaje a Lionel Messi. (Foto: EFE/AFA/Shutterstock/FBF)

Lionel Messi está a punto de cerrar uno de los capítulos más importantes de su carrera. El capitán de la Albiceleste juega su último partido con la Selección Argentina este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El juego ante Bénín tendrá un significado especial para el futbolista, quien llega a 208 partidos con Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta nacional. La AFA prepara una ceremonia para despedir al número 10, quien está acompañado por familiares y algunos de sus excompañeros del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022.

Además del homenaje dentro del estadio, se organizaron distintas actividades para que los aficionados puedan acompañar a Lionel Messi en su despedida.

Messi anunció su retiro de la selección de Argentina tras la final del Mundial 2026. (Foto: EFE)

En Rosario, ciudad natal del futbolista, se instaló una camiseta gigante de Argentina con el número 10 y la palabra “Gracias” frente al Monumento Nacional a la Bandera. También habrá un Fan Fest en el Campo de Deportes de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con una pantalla gigante para quienes no consiguieron entradas.

Dentro del Monumental, la selección de Argentina utilizará una camiseta especialmente diseñada para la ocasión, mientras que después del encuentro se distinguirá a Lionel Messi y su trayectoria con la ‘Albiceleste’.

¿A qué hora juega Argentina vs Benín?

El partido entre Argentina y Benín será este martes 6 de octubre de 2026 y comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La AFA también tiene preparados distintos homenajes antes y después del partido, por lo que la jornada estará enfocada no solamente en el resultado del amistoso, sino en reconocer los años de trayectoria internacional del capitán.

¿Dónde ver Argentina vs Benín en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina a través de ViX Premium.

La transmisión comenzará antes del encuentro, por lo que quienes deseen seguir también los homenajes y la previa de la despedida deberán conectarse desde las 16:00 horas.

Messi se retira de la selección de Argentina por segunda ocasión. (Foto: EFE)

¿Cuáles son los logros de Messi con la Selección Argentina?

La historia de Lionel Messi con Argentina estuvo marcada durante muchos años por las derrotas en finales, pero también por una segunda etapa en la cual consiguió los principales títulos que había buscado durante su carrera.

Antes del partido ante Benín, Messi suma 207 partidos y 125 goles con la selección mayor, cifras que lo convierten en el futbolista con más apariciones y el máximo goleador histórico de la Albiceleste.

Su palmarés con Argentina incluye:

Mundial de Qatar 2022 , después de vencer a Francia en una final que terminó 3-3 y se definió en penales.

, después de vencer a Francia en una final que terminó 3-3 y se definió en penales. Copa América 2021 , el primer gran título de Messi con la selección mayor.

, el primer gran título de Messi con la selección mayor. Copa América 2024 , cuando Argentina derrotó a Colombia en la final.

, cuando Argentina derrotó a Colombia en la final. Finalissima 2022 , torneo en el que Argentina venció a Italia.

, torneo en el que Argentina venció a Italia. Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

En cuanto a las Copas del Mundo de la FIFA, Messi disputó seis ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. En ese recorrido consiguió 21 goles y se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos de los mundiales.

Sin embargo, el camino hasta los títulos estuvo acompañado por varias derrotas dolorosas. Messi perdió la final de la Copa América 2007 ante Brasil, la final del Mundial 2014 ante Alemania y las finales de la Copa América 2015 y 2016 ante Chile.

A ellas se sumó una última final: la del Mundial 2026 ante España. Argentina cayó 1-0 en tiempo extra, después de un gol de Ferran Torres al minuto 106, por lo que Messi cerrará su etapa internacional como campeón del mundo en 2022 y subcampeón mundial en 2014 y 2026.

¿Cuándo anunció Messi su retiro de la Selección Argentina?

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina el 31 de agosto de 2026, poco más de un mes después de la derrota ante España en la final del Mundial.

El futbolista tomó la decisión después de reflexionarlo durante varias semanas y reconoció que se trataba de un momento doloroso, aunque consideraba que había llegado el momento de cerrar su etapa con la Albiceleste.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió Messi en Instagram.

El argentino también explicó que la decisión “dolió y duele en el alma”, pero que era el momento de dar “un paso al costado”.