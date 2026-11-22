Detienen a banda dedicada al robo de de relojes de lujo en CDMX.

Cuatro personas, presuntamente relacionadas con el robo y la comercialización ilegal de relojes de alta gama en la Ciudad de México, fueron detenidas durante dos cateos realizados en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, donde policías aseguraron joyería, drogas, un arma de fuego y otros objetos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las acciones derivaron de investigaciones sobre robos con violencia de relojes de lujo y otros artículos. A partir de labores de vigilancia, los agentes identificaron un establecimiento comercial en el que presuntamente se recibían los objetos robados para posteriormente ponerlos a la venta.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de Control las órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles en ambas demarcaciones.

Catean joyería en Coyoacán y aseguran relojes de lujo

El primer operativo se realizó en un establecimiento de compra y venta de joyería ubicado sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo, en la colonia Santa Catarina, alcaldía Coyoacán.

En el lugar, los policías aseguraron tres relojes de alta gama, una báscula gramera, dos mochilas y diversas tarjetas bancarias. También decomisaron un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con posible marihuana y 60 envoltorios con aparente piedra.

Además, los uniformados aseguraron cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

En las inmediaciones de la colonia fueron detenidas cuatro personas: tres hombres de 46, 42 y 40 años, así como una mujer de 41 años.

Segundo cateo en Tlalpan

La segunda orden de cateo se cumplimentó en un inmueble ubicado en la calle Don Refugio, en la colonia Coapa Segunda Sección, alcaldía Tlalpan.

En este domicilio, los elementos de seguridad aseguraron dos cajas rectangulares de color verde oscuro que contenían tarjetas en su interior.

Al concluir las diligencias, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con los objetos decomisados, ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. Los dos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Vinculan a propietario de joyería con robos a usuarios del AICM

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos, quien se identificó como propietario del establecimiento de compra y venta de joyería, posiblemente estaría relacionado con la comercialización de relojes de alta gama obtenidos mediante robos con violencia.

Además, las autoridades investigan su posible vínculo con asaltos cometidos contra usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La SSC señaló que las acciones forman parte de los trabajos coordinados con la Fiscalía General de Justicia capitalina y autoridades federales para combatir los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.