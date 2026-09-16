La disputa por Coyoacán

Si ya estaban desatados, los ahora aspirantes y suspirantes cuatroteros que no respetan la ley, los tiempos electorales, lo harán con mayor intensidad.

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para la elección del 27.

Café con piquete

En la CDMX están en juego 286 puestos públicos divididos en 16 titulares de las Alcaldías, 204 Concejalías y 66 diputaciones. De ellas 33 serán electas por mayoría relativa, una diputación migrante, y 32 por representación proporcional.

A diferencia de otros años, en los que quienes aspiraban a contender jugaban al filo de la navaja para promocionarse, hoy estas acciones de promoción se emprenden sin tapujos, con descaro y hasta con cinismo.

Vemos actitudes desafiantes a cualquier ley o norma que tenga que ver con el propio proceso electoral o con el servicio público. No hay escrúpulos.

Ante la inacción de una autoridad electoral ausente, hasta el menos avezado, el menos popular, va a aprovechar la miopía del árbitro y se va a subir a la ola de la promoción. El objetivo es que sobresalga la caridad electoral torciendo la ley.

Fuerte doble

Una de las alcaldías que más llama la atención y que se ha convertido en un objeto deseado, añorado por Morena es Coyoacán.

En Morena hay cuando menos cuatro aspirantes que creen tener la posibilidad. -redoble de tambores- La más segura de sí misma es Ana María Lomelí, ay ternurita, si no ha hecho nada más que quemarse así misma jugando sin tener necesidad alguna de ser la de Comunicación de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; le sigue Hanna de Lamadrid, quien mediante volanteo se ha hecho llamar en un slogan netamente discriminatorio “la güera de Morena”; ¡quiúboles! En la lista anote también al diputado federal Carlos Castillo Pérez que, igual que Hanna, tienen claro cuál es el sabor de la derrota en Coyoacán, este último muy amigo de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel. Así como, el diputado local Gerardo Villanueva, protegido de Martí Batres y ya, fuera de la carrera, Paulo García, también diputado local con licencia y flamante dirigente local de Morena.

Hanna de Lamadrid se hace llamar “la güera de Morena”. (Especial)

En el PAN también hay quienes quieren la tan ansiada candidatura para Coyoacán, sin embargo, como se sabe, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.

Una cosa que está muy clara desde hace cinco años y es que el alcalde Giovani Gutiérrez comenzó un trabajo de largo plazo basado en tres elementos fundamentales: trabajo de calle, administración pulcra y cercanía con los vecinos. Con propios y extraños se sabe que en esa demarcación existe un trabajo territorial amplio y único. Hasta se ha llegado a señalar que la maquinaria Giovanista es como la que el PRI logró construir en Coahuila.

Suela, saliva y sudor, de eso sabe Giovani Gutiérrez pues ha sido candidato cuando menos en cinco ocasiones a diferentes puestos y logró ser alcalde dos veces, la primera con un margen amplísimo contra Carlos Castillo y en 2024 con un margen que imposibilitó que a Hanna de Lamadrid le quedaran ganas de impugnar.

Giovanni llevó a Coyoacán de los últimos lugares seguridad, eficiencia administrativa y las obras públicas, a los primeros. No lo digo yo. Lo ha dicho la propia Jefa de Gobierno y las estadísticas.

Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

Con esas cartas credenciales en el PAN local de la aguerrida Luisa Gutiérrez y nacional de Jorge Romero tienen clarísimo que Gutiérrez es un activo valiosísimo por el arrastre y el número de votos que suma a Acción Nacional.

Baste recordar que, en Coyoacán, en la Alameda del Sur se llevo acabo el relanzamiento del PAN; en el Pepsi Center, presentaron sus prioridades legislativas. Y los informes de gobierno de Romero han sido en el estacionamiento del Estadio Azteca.

Con esos antecedentes existe la claridad en el PAN de que, el trabajo de Giovani Gutiérrez, les garantiza votos y su opinión sobre quién lo sucederá, será fundamental para el triunfo.

Ahora bien, y a pesar de esa claridad, hay quienes, como en Morena, creen que pueden -con sus precampañas adelantadas-, posicionarse en las preferencias sólo con su nombre.

Este es el caso del secretario del PAN en la capital, Héctor Barrera, quien apareció en un servicio de mensajería instantánea para celulares a fin de posicionarse: “Héctor Barrera, del PAN Coyoacán, para que tu familia viva mejor, noticias que te llegan”, dice la grabación en mi poder.

Mientras tanto, en las redes sociales de Giovani Gutiérrez es posible verificar qué está haciendo en las narices de todos: dialoga, construye, tiende puentes.

En las últimas semanas han pasado por su oficina los diputados panistas Ricardo Rubio (local) y Héctor Saúl Téllez (federal); también el hijo del pensador e ideólogo Carlos Castillo Peraza, Julio Castillo; se reunió también con Andrés Atayde, coordinador de los diputados locales del PAN; Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo; Luisa Gutiérrez, presidenta local del PAN y Omar García Loria, diputado local del PRI y de ese mismo partido, el experimentado político, don Jorge de la Vega Domínguez. Por si todo esto fuera poco, súmele el encuentro que tuvo con el máximo jerarca de la Iglesia católica en México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México.

Entonces y a pesar de todas esas señales, hay quienes siguen gastando en botes de pintura para bardas, haciendo llamadas para comprometer plazas o puestos y levantando el teléfono para conseguir financiamiento comprometiendo hasta… ¡los chones!. Al tiempo.