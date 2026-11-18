Los puntos de ascenso y descenso para usar el Metrobús en la Terminal 1 es al exterior de la puerta 7 y en la Terminal 2, en la puerta 4. (Cuartoscuro).

¿Viajas muy seguido desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)? Te tenemos buenas noticias, ya que el Metrobús informó que su tarifa de transporte entre las Terminales 1 y 2 se redujo.

En un comunicado detalló que la tarifa de 6 pesos entró en vigor el 16 de noviembre y que la medida es resultado del trabajo coordinado entre el Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina.

Anteriormente el costo de transportarse en Metrobús era de 10 pesos e incluso llegó a ser de 30 pesos, indicaron. Agregaron que la nueva tarifa es la más baja en al menos 15 años.

El servicio del Metrobús opera de lunes a domingo, de las 04:30 a 00:00 horas y el paso se puede realizar por estos medios:

Tarjeta de Movilidad Integrada.

Tarjetas bancarias de crédito o débito, nacionales e internacionales.

Teléfonos y relojes inteligentes con tecnología NFC.

Los puntos de ascenso y descenso para usar el Metrobús en la Terminal 1 es al exterior de la puerta 7 y en la Terminal 2, en la puerta 4, junto a la terminal de autobuses foráneos.

En el comunicado se claró que el servicio del Metrobús desde y a la estación Amajac tiene la misma tarifa de 30 pesos.

Autoridades niegan que el AICM esté saturado

El AICM ya no está saturado, aseguró el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva.

“Ahorita no está saturado (el AICM) y por eso se ampliaron los slots y hay horarios que no están saturados en la madrugada, entonces eso fue lo que se abrió”, reafirmó el funcionario a pregunta de El Financiero.

Pese a los señalamientos del secretario, el AICM mantiene la declaratoria de saturación de acuerdo con los estándares internacionales.

La declaratoria de saturación está presente en múltiples decretos presidenciales, incluso en el último dictado para suspender la totalidad de las operaciones de carga en el principal aeropuerto del país, que fue publicado el 2 de enero de 2023.