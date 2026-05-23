Titular de la SICT, Jesús Esteva, supervisa modernización de la carretera Villahermosa–Escárcega en Tabasco

La carretera Villahermosa–Escárcega en Tabasco busca mejorar la conectividad entre Tabasco y Campeche.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, supervisó los trabajos de modernización de la carretera Villahermosa–Francisco Escárcega, como parte de las acciones para fortalecer la conectividad en el sureste del país.

Durante el recorrido, en compañía del Centro SICT Tabasco Centro SICT Tabasco, se revisaron los avances en el tramo ubicado en el municipio de Macuspana, una zona estratégica que conecta a los estados de Tabasco y Campeche.

De acuerdo con la dependencia federal, la obra forma parte del programa “Más y mejores carreteras”, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura vial, reducir tiempos de traslado y elevar la seguridad en una de las rutas clave para el transporte regional.

La modernización de este corredor carretero busca además impulsar el desarrollo económico en la región, al facilitar el movimiento de mercancías y fortalecer la integración entre comunidades y centros urbanos del sureste.

El proyecto tiene como finalidad reducir los tiempos de traslado entre el municipio de Macuspana, en Tabasco, y Francisco Escárcega, en Campeche, de tres horas a dos horas con 20 minutos. Contempla, además, cinco pasos vehiculares, seis entronques, nueve retornos, 29 pasos inferiores peatonales, 39 paraderos y 35 puentes vehiculares.