Axtel informó que 4 Tech Plus, firma vinculada al empresario Tomás Milmo Santos, puso en marcha una oferta pública de adquisición (OPA) para comprar hasta el 100 por ciento de las acciones de la compañía de telecomunicaciones y tecnología.

A través de una nota enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa comandada por Armando de la Peña González, indicó que la oferta contempla un precio de 3.86 pesos por cada título de Axtel, lo que equivale a 0.55 pesos por cada acción subyacente, pagadero en efectivo y moneda nacional.

“Axtel informa que el día de hoy, 4 Tech Plus, S.A. de C.V. ha lanzado una oferta pública de adquisición por hasta la totalidad de las acciones representativas del capital social de Axtel (…) La Oferta contempla un precio de $3.86 pesos por cada título de AXTELCPO, lo que equivale a $0.5514 pesos por cada acción subyacente”, informó la emisora a sus accionistas.

Axtel formaliza oferta pública para comprar el 100% de sus acciones

El periodo para aceptar la propuesta inició el 20 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre de 2026, aunque la firma detalló que éste podría extenderse conforme a las condiciones establecidas en los documentos de la operación.

La empresa informó que su Consejo de Administración deberá emitir una opinión sobre el precio de compra, así como revelar posibles conflictos de interés de sus integrantes, en cumplimiento del artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores.

“El Consejo de Administración de Axtel deberá, a más tardar al décimo día hábil posterior al inicio de la Oferta y, habiendo considerado la opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, revelar al público inversionista su opinión respecto del precio de compra de la Oferta y los conflictos de interés que tenga cada uno de los miembros”, agregó la emisora.

La solicitud para concretar la adquisición fue presentada en agosto por Tomás Milmo Santos, mediante 4 Tech Plus, ante el Consejo de Administración de Axtel. Ahora, la propuesta se formalizó con su lanzamiento al mercado bursátil.