Crean Axtel y TAFS alianza; conectarán con cable submarino a México, con EU, CA, Colombia y el Caribe

Mediante una alianza entre Trans Americas Fiber System (TAFS) y Axtel integrarán en México el sistema de cable submarino TAM-1, una infraestructura crítica que fortalecerá la conectividad digital entre América Latina, el Caribe y Norteamérica.

Como parte de una alianza, TAFS aportará la capacidad submarina de última generación del Sistema TAM-1, mientras que Axtel proporcionará las instalaciones y la infraestructura necesarias para el punto de amarre del sistema TAM-1 en territorio nacional.

Asimismo, la firma mexicana proporcionará su red de transporte terrestre nacional de 48 mil kilómetros y más de mil puntos de presencia que habilitan una cobertura en 77 ciudades del país.

Con más de siete mil kilómetros de cable submarino de última generación, TAM-1 conectará directamente a México con Estados Unidos, Centroamérica (CA), Colombia y el Caribe, ofreciendo rutas altamente resilientes, latencias reducidas y acceso a infraestructura neutra con capacidad escalable.

“La experiencia, cobertura y solidez de Axtel como operador de infraestructura en México fueron determinantes para consolidar esta alianza”, señaló Julio Bran, CEO de Trans Americas Fiber System.

“Esta colaboración no solo fortalece el proyecto TAM-1, sino que también impulsa el desarrollo digital en toda la región” enfatizó.

Por su parte, Armando de la Peña, CEO de Axtel, se mostró entusiasta de seguir generando alianzas que beneficien directamente al país. Precisó que la red de Axtel es una de las más relevantes a nivel nacional e internacional por su gran cobertura y principales conexiones en más del 90 por ciento de los parques industriales del país, 77 ciudades y con los principales hubs de México ubicados en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro.

“Nuestra participación en el sistema TAM-1 refleja la solidez de la red de Axtel y nuestra capacidad para ofrecer soluciones internacionales de alta disponibilidad y baja latencia. Con esta colaboración, reforzamos la conectividad de México a nivel global”, dijo de la Peña.