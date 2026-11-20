Las indagatorias apuntan a que Francisco Gerardo 'N' ingresó a territorio mexicano el 14 de marzo de 2021 con una identidad falsa.

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales y estatales, detuvo en Cancún, Quintana Roo, a un hombre identificado como presunto líder de una estructura criminal, conocido con el alias de ‘Pancho’.

La captura forma parte de las acciones de seguridad realizadas por las fuerzas federales en la entidad, de acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El Gabinete de Seguridad informó que el detenido fue identificado como Francisco Gerardo ‘N’, alias ‘Pancho’, quien presuntamente encabezaba una célula criminal independiente dedicada al tráfico internacional de drogas y armas.

La detención se llevó a cabo durante un cateo en un inmueble del complejo residencial Puerto Cancún, ubicado en el municipio de Benito Juárez. En el operativo participaron elementos de la Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Francisco Gerardo ‘N’ estaría relacionado con el tráfico de cocaína y otras drogas entre México y Estados Unidos, así como con actividades de delincuencia organizada y el acopio y traslado ilegal de armas de fuego.

Las indagatorias también apuntan a que el presunto líder criminal ingresó a territorio mexicano el 14 de marzo de 2021 con una identidad falsa, aparentemente para evadir a las autoridades.

Durante el cateo, los elementos de seguridad aseguraron cuatro cargadores para armas largas, una bolsa con una sustancia con características de metanfetamina y tres vehículos.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Detienen a tres integrantes de célula del Cártel del Pacífico en Sinaloa

En otro operativo contra la delincuencia organizada, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva del Cártel del Pacífico, facción Los Chapos, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

Los tres hombres fueron capturados luego de que las fuerzas de seguridad realizaran reconocimientos terrestres con apoyo de drones y localizaran un campamento donde había personas armadas, cerca del poblado de Cacalotán.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas largas, un lanzagranadas calibre 40 con cuatro granadas, 12 cargadores, 300 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

Los tres detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

La detención se llevó a cabo por la Guardia Nacional y el Ejército en coordinación con el Grupo Especial de Seguridad Pública del estado de Sinaloa.

Con información de Quadratín México.