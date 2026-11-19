Cancún.- Una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales se registró la tarde de este jueves 19 de noviembre en la Supermanzana 4, luego de que una mujer cayera desde uno de los pisos del hotel Krystal Urban, ubicado cerca de la Plaza de Toros, en Quintana Roo.

El incidente fue reportado a través del número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona que se había precipitado desde el sexto piso del inmueble, a una altura estimada de 25 metros.

Tras recibir el llamado, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica. Sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que había fallecido debido a las lesiones sufridas durante la caída.

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad Pública, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de las autoridades investigadoras. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo.

La mujer permanece en calidad de desconocida y, hasta el momento, las autoridades no han informado si la caída ocurrió de manera accidental o bajo alguna otra circunstancia. El caso quedó bajo investigación para esclarecer lo sucedido.

Casos documentados de caídas desde grandes alturas en el estado

En agosto pasado, una turista falleció tras caer desde el piso 18 del Hotel Breathless, Zona Hotelera, ubicado en el kilómetro 4.5 del bulevar Kukulcán.

En enero de 2025, en el Residencial Palmaris, Supermanzana 310, un hombre murió tras caer desde el sexto piso de un edificio ubicado en la avenida Huayacán, a una altura aproximada de 15 metros.

Un turista estadounidense falleció en marzo de 2024 después de caer desde el sexto piso del Hotel Seadust, Zona Hotelera, y ser trasladado a un hospital.

En agosto de 2022, en el Hotel Tucancún, ubicado en el kilómetro 13.5, un turista mexicano murió luego de caer desde el quinto piso del hotel. Inicialmente, fue trasladado con vida a un hospital, donde falleció a consecuencia de las lesiones.

En julio de 2018, un joven estadounidense murió tras sufrir una caída de varios metros en las instalaciones del Hotel Royal Caribbean, en la zona hotelera.

En enero de ese mismo año, un hombre falleció tras caer desde una altura aproximada de 15 pisos en el kilómetro 8.5 del bulevar Kukulcán.