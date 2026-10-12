Sacrifican a zorra gris vista en centro comercial de Cancún: Tenía rabia y atacó a una bebé de un año

La zorra fue vista en una tienda Bodega Aurrerá en Cancún.

Una zorra gris captada en días recientes en un centro comercial de Cancún, Quintana Roo, fue sacrificada luego de que confirmaran que tenía rabia y había atacado a una niña de un año.

Las autoridades confirmaron el sacrificio luego de que fuera vista en el estacionamiento de una Bodega Aurrerá sobre la avenida Kabah, y la Secretaría de Salud de Quintana Roo confirmó la captura por el Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, además de la presencia de rabia en el animal.

De acuerdo con las autoridades, a la zorra se le aplicó la eutanasia para realizar los estudios correspondientes. Mientras, la bebé recibió atención médica y vacunación antirrábica. Su estado de salud es bueno.

La Secretaría de Salud también llamó a todas las personas que tuvieron contacto físico con el animal con rabia a solicitar orientación médica.

Autoridades de Cancún llaman a evitar contacto con animales silvestres

Tras los hechos, las autoridades de Salud de Quintana Roo llamaron a evitar tocar a animales silvestres que se encuentren, además de no acercar a sus mascotas.

En caso de que tengan contacto con algún animal, pueden solicitar ayuda al 911 o al teléfono 998 888 6640, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

La Secretaría de Salud insiste en que la rabia humana se puede prevenir con atención médica oportuna tras una posible exposición. Por ello, si te muerde o araña un animal sospechoso, se recomienda que laves la herida inmediatamente con abundante agua y jabón por 15 minutos y acudas a tu unidad médica más cercana, antes de cualquier síntoma.

Zorra en Cancún recuerda caso de rabia en 2024

El reciente caso de la zorra con rabia sacrificada en Quintana Roo recordó el caso de un hombre de 64 años que falleció en febrero de 2024 a causa de rabia.

Aquella ocasión, un gato callejero que tenía la rabia lo mordió, y con el paso de los días comenzó a presentar dolor y molestias que empeoraron progresivamente.

Durante un mes buscó atención en cuatro hospitales privados y la Cruz Roja, aunque no identificaron oportunamente la rabia, misma que se confirmó tras su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos explicó que el gato recibió la rabia de un murciélago.

Con información de Quadratín.