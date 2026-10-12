Golpean a doctora en una clínica de Durango: Ahí asesinaron a un médico pasante hace 4 años

La agresión ocurrió en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango.

Cuatro años después del asesinato de un médico pasante, el Hospital Integral de El Salto, en el municipio serrano de Pueblo Nuevo, Durango, volvió a registrar una agresión contra personal de salud. Una doctora fue golpeada por un paciente mientras lo atendía en el área de urgencias.

El ataque ocurrió este sábado 10 de octubre, cuando dos pacientes llegaron al hospital en busca de atención médica. De acuerdo con el secretario de Salud de Durango, Moisés Nájera Torres, mientras la médica atendía a uno de ellos, el hombre tomó una charola de instrumentos y la golpeó en múltiples ocasiones en la cara, además de insultarla.

La doctora se encuentra estable, con una incapacidad, informó el funcionario. Se presentó una denuncia y personal del Ministerio Público acudió al hospital para tomar conocimiento de los hechos. Como medida preventiva, la Secretaría de Salud buscará cambiarla de adscripción.

Hasta ahora, se ha divulgado que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, lo cual se ha puesto como justificación por parte de la familia, pero no excusa la grave responsabilidad en la que incurrió.

El secretario de Salud condenó la agresión y rechazó que el consumo de sustancias pueda justificar la violencia contra quienes trabajan en los servicios médicos.

Homicidio de Eric David Andrade Ramírez

“Ahí mismo en ese lugar me asesinaron un pasante y ahora me golpean a una doctora”, expresó Nájera Torres al recordar el homicidio de Éric David Andrade Ramírez, ocurrido el 15 de julio de 2022 en esa misma clínica.

Andrade Ramírez tenía 24 años y realizaba su servicio social cuando fue asesinado a balazos mientras atendía a dos hombres que, de acuerdo con las primeras versiones difundidas entonces, presuntamente estaban intoxicados.

En ese homicidio estuvieron implicados Florentino Ramos Reyes, sentenciado a 40 años de prisión en diciembre de 2023 y en junio de 2026 se informó también de la detención de Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Flechas’, señalado como presunto responsable directo en el caso.

Gobernador pide considerar las condiciones del personal médico

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, también condenó las agresiones contra trabajadores de la salud y señaló que la saturación hospitalaria, el cansancio y las dificultades para brindar atención oportuna pueden generar tensiones entre pacientes y personal médico.

“Los doctores y las enfermeras a veces no tienen la culpa de no dar el servicio que la gente quisiera”, declaró.

Villegas reconoció que la espera y la incertidumbre ante un problema de salud pueden desesperar a los pacientes y sus familiares, pero pidió considerar que médicos y enfermeras también enfrentan jornadas intensas y trabajan bajo presión.

En tanto, Nájera Torres insistió en que ninguna inconformidad con la atención recibida justifica golpear o amenazar a quienes trabajan en los hospitales.

La denuncia por la agresión en El Salto quedó en manos del Ministerio Público. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente la identidad del paciente ni detalles sobre una eventual detención.