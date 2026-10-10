Hallan cuerpo de Norma Irene Gorgonio en predio de su presunta pareja en Durango; hay un detenido

Las circunstancias de la muerte y la posible responsabilidad del detenido deberán establecerse mediante la investigación ministerial.

La familia de Norma Irene Gorgonio Hernández, de 41 años, salió a buscarla después de que desapareció en la colonia Luz y Esperanza, en la capital de Durango.

Días después, la búsqueda terminó de la peor manera; su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de una vivienda de la colonia Luz y Esperanza, en la capital de Durango.

La víctima había desaparecido el pasado lunes 5 de octubre, fecha en que sus familiares comenzaron a buscarla; sin embargo, al no tener éxito, determinaron presentar una denuncia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado el miércoles 7 de octubre.

Sus familiares habían informado que la última vez que tuvieron contacto con ella fue cuando se encontraba en la colonia Luz y Esperanza.

La noche del jueves 8 de octubre, elementos de la Fiscalía General del Estado ingresaron al domicilio en búsqueda de la mujer; este viernes confirmaron haber encontrado los restos de Norma Irene.

Hay un detenido por el feminicidio de Norma Irene Gorgonio

En el inmueble fue detenido el propietario de la vivienda, identificado como Florencio A., de aproximadamente 45 años, quien trabaja como minero y presuntamente mantenía una relación personal con la víctima.

Las circunstancias de la muerte y la posible responsabilidad del detenido deberán establecerse mediante la investigación ministerial, pero de confirmarse, la clasificación del crimen como feminicidio sería el noveno registrado en Durango en lo que va de 2026, de acuerdo con el conteo difundido por medios locales.

Norma Irene

Durango suma casos mientras sigue activa la alerta de género

La muerte de Norma Irene sucedió en un estado donde la violencia contra las mujeres sigue presente en las estadísticas delictivas y donde las medidas extraordinarias para atender el problema llevan casi ocho años vigentes.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y el 25 de septiembre de 2026 se habían registrado ocho feminicidios en Durango.

Tres correspondían al municipio de Durango, que se ubicó entre los 20 municipios del país con más casos durante ese periodo. Esta cifra no incluye el caso de Norma Irene, cuya clasificación jurídica aún debe confirmarse y se sumaría a la lista de las víctimas de este tipo de crímenes.

Sin embargo, las asociaciones feministas tienen un conteo diferente, ya que ellas suman 11 casos de feminicidio durante este 2026.