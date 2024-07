Feminicidio de Ixchel Yadira: Fiscalía de Durango detiene a Óscar, su pareja, por el asesinato

Exigimos se esclarezca el trágico feminicidio de #Ixchel. #DurangoFeminicida 11 días deseando que Ixchel volviera con vida, trágicamente no fue así! Este no es un estado que cuida a sus mujeres! Exigimos que no falte #NiUnaMas Hoy #NosFaltaIxchel #justiciaparaixchel@EVillegasV pic.twitter.com/B4POEeCcel