Caso Paola Bañuelos: Esto sabemos del traslado de Sergio Daniel ’N’ a Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California dio a conocer que Sergio Daniel ‘N’, presunto responsable de la muerte de Paola Bañuelos, fue trasladado a Baja California para comenzar a enfrentar su proceso penal.

“Las investigaciones nos acercan cada vez más a la obtención de justicia para el caso de la joven Paola Andrea. Para iniciar, hacemos de su conocimiento que el presunto responsable en esta investigación ya fue trasladado, en calidad de detenido, por nuestros agentes de investigación a territorio de Baja California y en las próximas horas estará enfrentado a la justicia por estos reprobables hechos”, dijo María Elena Andrade Ramírez, fiscal general de Baja California.

...✍️🤳

JUSTICIA

SERGIO DANIEL ES EL PRESUNTO RESPONSABLE DEL FEMINICIDIO DE ANDREA PAOLA: FGE



MEXICALI.- Sergio Daniel ‘N’ es considerado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California como presunto responsable del feminicidio de la estudiante de psicología.👇 pic.twitter.com/Lcar2f2m1C — Anónimo!👊 (@Anonymous05600) July 13, 2024

La detención de Sergio Daniel ‘N’ ocurrió después de que se entregó de manera voluntaria en el Ministerio Público de Ciudad Obregón, en Sonora, al denunciar que tanto él como su familia habían sido amenazados.

“Me vine por miedo y no me han dejado defenderme ni declarar. La gente no sabe realmente qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia”, declaró el joven a medios.

Sin embargo, la fiscal menciona que las “investigaciones lo señalan como presunto responsable de estos terribles hechos, quien al haberse arrinconado y sin salida optó por entregarse a la justicia como última medida”.

La funcionaria María Andrade Ramírez advirtió que existen pruebas que apuntan a que este hombre es muy agresivo, por lo que ya se encuentra recluido en un centro penitenciario de Baja California.

“La fiscalía reunión evidencias que señalan al ahora detenido como una persona violenta y agresiva al grado de atacar a sus propios familiares, entre estos a su propia madre y poner en riesgo a sus víctimas. Pero hoy esta fiscalía se encargó de trasladarlo desde Sonora para ingresarlo a un centro penitenciario (…) y hacer lo que responda la justicia”, explicó.

La fiscal Ramírez garantizó que se continuarán “reforzando las investigaciones (…) para que se obtenga una sentencia ejemplar” y así no quede impune el crimen en contra de Paola Andrea Buñuelos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de la joven Paola Bañuelos?

De acuerdo con la narración de familiares, Paola Andrea Bañuelos Flores acudió en compañía de su prima al centro nocturno ‘La Consentida’ el pasado lunes 8 julio.

Al salir del centro nocturno, la joven solicitó un viaje a través de la aplicación Didi y, posteriormente, abordó un auto Versa color negro alrededor de las 2:20 de la madrugada. A partir de ese momento ya no supieron nada acerca de su paradero, escribió su prima Dariana en Facebook.

Un día después de la desaparición de Paola Andrea, el 9 de julio, su familia inició la búsqueda de su paradero en Mexicali. Mientras que el miércoles las autoridades informaron que fue localizado el vehículo que abordó Paola en una vivienda del fraccionamiento Praderas del Sol.

Mientras tanto, a través de redes sociales ya se había difundido una foto del conductor de Didi, que era identificado como Sergio Daniel ‘N’, originario de Obregón, Sonora.

El pasado jueves 11 de julio, la fiscal María Andrade Ramírez confirmó el hallazgo del cuerpo de Paola Bañuelos en un predio de Oasis Campestre.