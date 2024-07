Paola Bañuelos: Esto sabemos de Sergio Daniel, conductor de Didi implicado en el caso

Sergio Daniel ‘N’, principal sospechoso en el caso de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores en Mexicali, se presentó ante el Ministerio Público de Ciudad Obregón, en Sonora, luego de denunciar que teme por su vida.

“Me vine por miedo y he tenido varias amenazas y pues cómo voy a presentarme a una ciudad (Mexicali) en el que estoy prácticamente solo y me están amenazando a mí y a mi familia, entonces yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio que se me tenga que llevar”, dijo el conductor de Didi antes de rendir su declaración.

“Me están señalando por una desaparición y ahorita están diciendo, yo desconozco, no he querido ver, dicen que ya encontraron a la persona y más que nada vengo a presentarme voluntariamente a llevar el juicio para que no digan que me detuvieron o estaba escondido”, añadió el presunto culpable.

En un perfil de Facebook que lleva el nombre de este último, del cual no hay certeza si es de su propiedad o alguien utiliza su imagen, se compartieron una serie de historias en donde señala a dos sujetos de ser los asesinos de la joven estudiante que acudía a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Primito A. ‘N’ y “Liriko” ‘N’ son los dos hombres que el perfil indica son los que hay que investigar.

“La gente realmente no sabe qué pasó, se hace ideas, manda amenazas, dicen que van a ir con mi familia y han ido judiciales y han ido personas a las casas y por eso vengo”, añadió.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que Sergio Daniel ‘N’ ya está siendo trasladado al estado para continuar la investigación, la cual se espera arroje resultados en los próximos días.

¿Qué pasó con Paola Bañuelos Flores?

Este jueves se localizó en la colonia Islas Agrarias, en Mexicali, el cuerpo de Paola Andrea Bañuelos Flores, joven universitaria de 23 años desaparecida la madrugada del lunes 8 de julio.

De acuerdo con familiares, Paola abordó un taxi de plataforma digital de la compañía Didi luego de haber pasado la noche en el centro nocturno ‘La Consentida’.

Fue en el trayecto del viaje cuando sus amigas dejaron de tener contacto con ella por lo que inmediatamente se dio aviso a la familia y posteriormente a las autoridades para iniciar la búsqueda.

El hallazgo de su cadáver fue por medio de un equipo K-9 (elemento canino), hecho que confirmó la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE-BC).

“La jovencita la cual coincide con sus características físicas aún en el estado de descomposición en que se encontraba por la temperatura y los rayos del sol ya que estaba en un terreno alejado, expuesta al sol, y así como la ropa, la indumentaria que usaba el día que ella desapareció cuando abordó un vehículo de la plataforma Didi”, indicó María Elena Andrade Ramírez, fiscal de Baja California.

El que fuera novio de Paola, escribió en su muro de Facebook las siguientes palabras: “Nuestra historia fue fugaz, nuestro amor no, te amare cada maldito segundo de mi desde ahora miserable vida”.

Por otra parte, grupos feministas en Mexicali se manifestaron por el homicidio de la joven, exigiendo a las autoridades hacer su trabajo no solo para esclarecer este y otros casos, también para que haya seguridad en el municipio y el resto del estado.