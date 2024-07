Andrés Roemer insiste que es inocente y víctima: ‘No me escapé de la justicia, sino de la injusticia’

“No solo soy inocente, soy víctima”, afirmó Andrés Roemer, escritor y exdiplomático mexicano, sobre las denuncias que existen en México en su contra por abuso sexual y violación.

Desde Tel Aviv, Israel, Roemer aseguró que es 100 por ciento inocente de las acusaciones en su contra e inisitió que él es víctima de la Fiscalía mexicana y de las supuestas evidencias que se han presentado para hundirlo.

“100 por ciento soy inocente, pero no quiero que quede la menor duda de que no es mi palabra contra la de otra persona. Es mi palabra con la del polígrafo, es mi palabra con las evidencias que no estuve allí, es mi palabra con la de la psicometría, es mi palabra contra una Fiscalía que ha armado miles de casos de falsas acusaciones”, recalcó en entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva.

Ante esto, el exembajador ante la Unesco, quien estuvo preso en Israel y fue liberado el pasado 15 de diciembre, explicó que ahora solo busca difundir su verdad a pesar de las duras críticas que podría recibir:

“Prefiero compartir mi versión y no morir con la verdad enterrada, entonces dije, quiero hablar, a lo mejor no sirve de nada ahora, muy probablemente seré atacado de sínico, de hipócrita, de maldito”, añadió.

Además, Roemer confesó que extraña vivir en México, pero por el momento no busca regresar al país por las “falasas” acusaciones que enfrenta: “Sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia, no me permiten una evidencia, no reconocen mi abogada”.

En marzo pasado, un tribunal de Israel dictaminó que el exfuncionario es extraditable a México; sin embargo, no dijo cuándo podría suceder esta acción. Las autoridades judiciales mexicanas habían solicitado la detención y extradición de Andrés Roemer para procesarlo por el supuesto acoso y abuso sexual de al menos ocho mujeres.

Mujeres denuncian a Andrés Roemer de abuso sexual

En febrero de 2021, más de una decena de mujeres rompieron su silencio al acusar al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados, mientras que la agrupación Periodistas Unidas Mexicanas (PUM) recopiló más de 60 denuncias.

En 2022, la Interpol emitió también una ficha roja para buscar y detener al diplomático, acusado de citar a sus presuntas víctimas en su casa con excusas laborales para después realizar tocamientos e insinuaciones y, finalmente, ofrecerles dinero.

El escritor Roemer, que se encontraba desde hace varios años viviendo en Israel, fue embajador de buena voluntad de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y también se desempeñó como conductor de un programa de una televisora local.