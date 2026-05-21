Sheinbaum firma un pacto para precios justosdel maíz blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México “Precio Justo”. (Foto: Gabriel Monroy /Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con productores, comercializadores, proveedores y empresas consumidoras de maíz, el cual busca fortalecer y poner orden en la producción y comercialización a precios justos de este grano.

Acompañada por integrantes de su gabinete y empresarios, la mandataria presentó el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco en México, “Precio justo”, el cual beneficiará a 61 mil productores y 705 mil hectáreas para la producción de siete millones de toneladas de dicho grano.

“Es realmente un acuerdo muy bueno, y es voluntario, a nadie se le obligó a estar aquí en esta mesa, sino todo el mundo dijo: vamos por México, a garantizar la soberanía alimentaria, la autosuficiencia; a garantizar que los productores vivan bien”, destacó.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, explicó que la dependencia a su cargo se suma a este acuerdo mediante la propuesta de precio justo que permite a los productores cubrir el costo de los insumos, la plantación y la cosecha.

Asimismo, agregó, se fortalecerán los esquemas de protección frente a contingencias climáticas y fitosanitarias, con el objetivo de proteger la actividad productiva, y garantizar la viabilidad financiera a la producción de las familias.

“Nuestra meta final con estas acciones es brindar estabilidad a los productores en el corto, mediano y largo plazo, como parte de una visión integral para fortalecer al sector agroalimentario nacional.

“También se busca fortalecer las cadenas de valor asociadas con el maíz, integrando la producción en campo, la comercialización y la posibilidad de ampliar las oportunidades de bienestar y desarrollo de las comunidades rurales”.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, destacó que este acuerdo prevé garantizar la autosuficiencia de maíz blanco, estabilizar el mercado y fortalecer la rentabilidad de pequeños y medianos productores mediante tres componentes: comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y mecanismo de protección de maíz blanco.