‘Mi hija recibe justicia’: declaran culpable al padre de Dafne Zapata por abuso sexual agravado

Gabriel “N” fue declarado culpable por abuso sexual agravado en un proceso iniciado en 2019. La audiencia para definir la pena será el 15 de octubre. (Especial).

“Mi hija recibe justicia”, afirmó Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, luego de que el juez Eliseo Sánchez Wong declaró culpable a Gabriel “N” por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de su hija, en un proceso judicial iniciado en 2019.

A la salida de la audiencia, Alejandra expresó su agradecimiento por la resolución y sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio respaldan la culpabilidad del acusado.

“Es culpable al 100 por ciento, todos los medios de prueba, todo lo indica como culpable, tanto los peritajes”, manifestó.

La madre de Dafne señaló que el proceso aún no concluye, pues el próximo 15 de octubre se celebrará la audiencia de individualización de sanciones, en la que el juez emitirá la pena que le será impuesta al acusado por dicho delito.

Aunque la defensa tiene derecho a impugnar el fallo, Alejandra expresó su confianza en que el acusado recibirá una pena de prisión. “Él está en su derecho de apelar, como todo imputado”, comentó.

Dafne falleció tras ser víctima de feminicidio en el contexto del caso relacionado con la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero; su madre sostuvo que, pese a su ausencia, continuará exigiendo justicia en este y el otro proceso que se sigue por su muerte.

“Mi hija es víctima, desgraciadamente ella no tiene una voz, porque falleció, la asesinaron, pero va a recibir la justicia”, expresó Alejandra Quintos, quien también llamó a escuchar a niñas, niños y adolescentes, así como a tomar en serio las señales de posibles agresiones sexuales, al considerar que son uno de los sectores más vulnerables.

Además, cuestionó que las víctimas y sus familiares enfrenten señalamientos cuando deciden denunciar y hacer públicos sus casos, “ahora entiendo por qué no acuden a denunciar”.

La madre de Dafne recordó que la academia militarizada operó durante tres décadas y señaló que el miedo y la presunta corrupción de autoridades contribuyeron a que, según su percepción, otras personas no alzaran la voz; “mi mensaje a todas las mujeres que han sido víctimas de un abuso o una violación es que no se den por vencidas, que denuncien, que tengan fe”, expresó.

Defensa anuncia apelación y cuestiona al juez

Gabriel ‘N’, padre de Dafne, confirmó que impugnará la resolución y presentará quejas por la decisión del juez; “ya dieron el fallo, el juez consideró que es fallo condenatorio. Vamos a apelar y vamos a interponer las quejas necesarias”, declaró.

Cuestionó la valoración de las pruebas y consideró que el juzgador no contaba con suficiente experiencia para resolver el caso en esos términos, “hubo un desfile probatorio, no comprobaron el delito”, sostuvo.

También afirmó que, desde su perspectiva, los dictámenes periciales de la propia Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no acreditaban la acusación; “les puedo asegurar que científicamente y de acuerdo a los mismos dictámenes de la propia fiscalía, no había caudal probatorio para esta decisión”, señaló.

El también abogado explicó que la pena todavía no ha sido determinada y que habrá una audiencia posterior para la individualización de las sanciones, recordando que cuenta con un plazo de 10 días, para continuar con el procedimiento de apelación ante los magistrados del tribunal estatal.