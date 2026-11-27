Ando muy clavado con una serie; honestamente, pensé en ustedes al verla. De hecho, después de terminarla me chuté varios documentales seguidos, porque quería saber qué se había dicho de verdad y qué se había puesto para el drama.

La serie es The Altruists, de Netflix. Estrenó el 19 de noviembre y cuenta el fraude de FTX. Spoilers no hay, porque todo está documentado. Lo raro es que varios de los que estuvieron adentro dicen que lo que ves en pantalla no pasó así.

Pero más allá del pleito sobre quién tiene la razón, hay un detalle que la serie deja casi de pasada y que a mí me parece lo más importante.

Un hoyo de 8 mil 900 millones de dólares

FTX fue una de las bolsas de criptomonedas más grandes del mundo, hasta que se vino abajo en noviembre de 2022. Dejó un hoyo de alrededor de 8 mil 900 millones de dólares, y era dinero de sus clientes. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue sentenciado en 2024 a 25 años de prisión por fraude y conspiración.

Tenían otra empresa, Alameda Research, que le pedía prestado a FTX para hacer inversiones. Mientras tanto, los directores se compraron mansiones de lujo en las Bahamas, pagaron campañas con figuras del futbol americano y apoyaron campañas presidenciales.

Ni siquiera había un contador real ni estados financieros reales. Manejaban tanto dinero que perdieron la cuenta de qué era de ellos y qué era de sus clientes.

Es como el Monopoly cuando los billetes de la banca y los tuyos acaban en el mismo montón. Solo que aquí el montón era de otras personas.

¿Por qué creyeron que no necesitaban control?

Traían el espíritu del emprendedor hippie: voy a cambiar el mundo, lo voy a hacer diferente, así que eso no lo necesito. Te lo digo porque yo tuve esa visión al inicio de mi carrera y no me llevó a buen término.

Bankman-Fried se había comprado el altruismo efectivo, una idea que no era suya. La lógica: donar parte de un sueldo normal cambia poco el mundo, pero si te vuelves millonario tendrás más dinero para donar. Sí donaron mucho. Pero no les quedaba claro que no era su dinero. Estaban invirtiendo el de sus clientes.

Desde la cárcel, en una entrevista publicada el 20 de noviembre, dijo que ya no ve a FTX como algo que valió la pena y reconoció que decisiones al final pudieron cambiar el resultado. Mi lectura es que, con contadores de verdad, quizá no se habrían gastado ese dinero.

Cada quien cuenta su versión

CZ, fundador de Binance (otra de las grandes bolsas de cripto) y el villano de la serie, respondió un día después del estreno con un “complete BS”. Dice que la escena del episodio 4, donde presiona a Bankman-Fried para que le dé información privada sobre las órdenes de clientes de FTX, nunca pasó. Y se apoya en un reporte de Bloomberg que, según él, no encontró evidencia de esa presión.

Constance Wang, ex directora de operaciones de FTX, cuenta en The Tab que Alameda la fundaron Bankman-Fried y Gary Wang en 2017, y que Caroline Ellison llegó a un equipo que ya operaba. Dice también que la empresa exigía presencia estricta en la oficina, así que las escenas de convivencia no le cuadran. Y que Netflix no la consultó.

Claire Watanabe, ex empleada de FTX y esposa de Nishad Singh, el director de ingeniería que se declaró culpable, publicó un ensayo donde dice que para ella esto es una tragedia y no un espectáculo. Ojo: es el testimonio de la esposa de un condenado, no una versión neutral. Y la serie tampoco lo es.

¿Y qué tiene que ver Anthropic?

En 2020, FTX había invertido 500 millones de dólares en Anthropic, la empresa de IA detrás de Claude, pero perdió esa participación cuando quebró. Según AP, Anthropic salió a bolsa a 83 dólares por acción, vendió 980 millones de acciones, levantó unos 81 mil 300 millones de dólares y se valuó en alrededor de 1.5 billones. Es la mayor oferta pública registrada y superó los 75 mil millones de SpaceX en junio.

Silverman, productor de otro documental sobre Bankman-Fried, calcula que esa participación valdría entre 37 mil y 40 mil millones de dólares. La revista Inc. habla de unos 50 mil millones.

La apuesta salió buenísima. El problema fue con qué dinero la hicieron.

Mi opinión: con la IA puede pasar algo parecido. Si le das acceso a tus correos, tus archivos o los datos de tus clientes sin saber de quién es cada cosa, la mezcla ya está hecha. De cómo hacer que la inteligencia artificial trabaje para ti sin perder el control hablo en mis conferencias de inteligencia artificial, y la historia de la serie la conté con más detalle en mi video sobre The Altruists.

El consejo no pedido de hoy: antes de darle a una IA acceso a algo, anota de quién es: tuyo, de tus clientes o de tu empresa. Lo que no sepas de quién es, no se lo des.

¿Podrías decir hoy, sin buscar, qué parte de lo que maneja tu empresa le pertenece a otras personas?