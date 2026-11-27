Un gran jurado mostró inesperadamente hace una semana otra faceta de la oscura estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador para permitir al crimen organizado actuar a sus anchas y expandir su control territorial por el país. El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, reveló una acusación formal del gran jurado en contra de 21 miembros y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana, un cártel que dejó crecer el gobierno de Enrique Peña Nieto pero que alcanzó máximos durante el obradorato, controlando la vida productiva en el sur del Estado de México, sometiendo a Valle de Bravo y extendiéndose desde su zona de control en la Tierra Caliente de Guerrero hasta Morelos y Puebla durante los dos primeros años de la presidencia de Claudia Sheinbaum.

La acusación se centra en los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, apodados El Pez y El Fresa; sobrevivieron al desmantelamiento de La Familia Michoacana durante el gobierno de Felipe Calderón y a su efímero renacimiento como Los Caballeros Templarios durante el gobierno de Peña Nieto. Durante el sexenio de López Obrador dejaron de sufrir, en buena parte por sus vinculaciones con funcionarios de Morena en el Estado de México y Guerrero, cercanos al expresidente. Incluso en Guerrero, una política de Morena vinculada a los hermanos, aspiró recientemente a la candidatura al gobierno del estado.

De acuerdo con la acusación (se puede leer en inglés en esta liga: https://shorturl.at/eb9zx), el cártel tiene una amplia operación de distribución de metanfetaminas, cocaína y heroína a Estados Unidos, y de tráfico de personas y contrabando de armas, utilizando las rutas de las drogas. Sus jefes y miembros están involucrados en extorsiones, sobornos y violencia que mantienen aceitadas las múltiples operaciones criminales. En sus orígenes, los Hurtado Olascoaga controlaron la mina Campo Morado, que produce oro y plata, asociados con Carlos Ahumada, el empresario que publicó los videos en los que entregaba dinero en efectivo a René Bejarano y a Carlos Imaz, cercanos al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, cuya campaña electoral había sido financiada.

La mina Campo Morado es propiedad actualmente de la compañía canadiense Luca Mining Corp. y se encuentra en Arcelia, en la región de la Tierra Caliente, desde donde establecieron un corredor de secuestros y extorsión hasta Valle de Bravo, frenándose el primer delito desde el gobierno de Peña Nieto, pero no el segundo, que prosperó de manera boyante durante el de López Obrador. Pero el cártel no abandonó el sector minero, sino que intensificó su penetración en las minas de la región, donde pasó de extorsionar a sus propietarios a controlar un alto número de ellas, con lo que han entrado a la cadena de suministro de minerales y establecido, según la acusación, un sofisticado sistema de trueque con empresas chinas, de las que reciben los precursores químicos que distribuyen.

La acusación de 56 páginas incluye operaciones de La Familia Michoacana desde 2006, años antes de que los hermanos Hurtado Olascoaga tomaran el control de la organización. Su base de operaciones y santuario sigue siendo la Tierra Caliente en Guerrero, en donde tienen casas de seguridad en San Miguel Totolapan y Petatlán. Las autoridades mexicanas los consideran “prófugos de la justicia”, pero aun teniendo información de los corredores por donde transitan y sus santuarios, no hay ninguna información pública de que, en algún momento, hayan tratado de detenerlos.

Los Hurtado Olascoaga se han involucrado desde el gobierno de López Obrador en procesos electorales. En mayo de 2021, publiqué que Zudikey Rodríguez, la velocista olímpica candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo, fue secuestrada por sicarios de La Familia Michoacana cuando estaba en un mitin en Avándaro: “Necesito que te pares ahí abajo”, le dijeron dos personas que se le aproximaron. Quiso resistirse, pero la obligaron a irse con ellos y la llevaron 64 kilómetros a Tejupilco, en el sur del Estado de México.

Ahí, una persona empapada en alcohol y rodeada por un grupo armado, le dijo: “Mira, Zudy, me han ordenado matarte, pero voy a perdonarte la vida. Sólo te pido que te escondas y que te bajes de la campaña”. Rodríguez, una vallesana querida y respetada, se quebró. “No me mate”, imploró. “¿Qué quiere, que me vaya del país? ”. Esa persona, identificada por fuentes militares como Jhonny Hurtado Olascoaga, El Pez, le respondió: “No, sólo escóndete y bájate de la campaña”.

La acción de El Pez fue acompañada por el entonces director de Aduanas, Horacio Duarte, quien –deliberada o coincidentemente con los criminales–, se presentó sorpresivamente en la oficina del entonces alcalde priista Mauricio Osorio, del PRI, para amenazarlo que, o dejaba de respaldar a Rodríguez, quien está aventajando a la morenista Michelle Núñez, o le iba a echar encima al SAT, para que lo persiguiera. Duarte es actualmente secretario de Gobierno del Estado de México.

Los Hurtado Olascoaga convivían, cuando menos hasta el sexenio de López Obrador, con políticos y compraban armamento del Ejército, de acuerdo con documentos del Centro Nacional de Inteligencia enviados a la Secretaría de la Defensa, que habían sido hackeados por un grupo de activistas que se hacía llamar Guacamaya Leaks, que entregaron para su difusión a seis medios mexicanos en 2022. Las autoridades federales, en ese entonces, ignoraron o minimizaron las revelaciones, y nunca respondieron cómo, por ejemplo, no actuaron para detenerlos en reuniones y actos multitudinarios, pese a tener previamente la información.

La acusación del gran jurado en Del Río, donde se encuentra la Corte del Distrito Oeste de Texas, incluye 14 delitos. En abril del año pasado, luego de ser designada La Familia Michoacana una organización extranjera terrorista, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara a la captura y juicio de El Pez, y de tres millones por El Fresa. La administración Trump ha dado señales claras de que los Hurtado Olascoaga son uno de sus objetivos primarios, pero el gobierno mexicano parece no entenderlo.

En agosto del año pasado, en octubre y noviembre de este, drones no tripulados procedentes de Texas entraron a territorio mexicano para sobrevolar Valle de Bravo. Las autoridades mexicanas minimizaron los vuelos y dijeron que habían sido en acciones bilaterales. No hay nada que respalde esa afirmación que, por otro lado, es una señal de que Estados Unidos está planeando una acción que pudiera ser bilateral o eventualmente unilateral.