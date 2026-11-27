Al consejero electoral Arturo Castillo Loza no le tembló la voz para responder con dureza al amago panista de bajarse de la contienda si se perfila una interpretación sobre la sobrerrepresentación a favor de Morena. El mensaje desde el instituto fue contundente: los partidos tienen la obligación constitucional de fomentar la participación y, si optan por marginarse, la responsabilidad será enteramente suya. Castillo recordó un dato incómodo en el Congreso: la fórmula del artículo 54 para asignar curules plurinominales lleva tres décadas intacta. Su consigna fue clara: no le atribuyan al INE deficiencias del diseño legal vigente.

Declaran el fin del clan Taddei en el INE

La consejera Carla Humphrey declaró el fin del clan Taddei en el INE, luego de que confirmó que se han registrado 140 renuncias y bajas de funcionarios cercanos a la expresidenta de la institución, quien renunció al cargo por los señalamientos de corrupción en su contra. La consejera también declaró el fin de la era Taddei, en la que todas las decisiones las tomaba la presidenta, y ahora los 10 consejeros dialogan y toman las decisiones. Un mundo feliz en el INE.

¿No quieren pluris? ¡que desaparezcan!

El vocero de la bancada morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, dijo que “si tanto les molesta a los del PAN la forma en la que constitucionalmente se establece cuál debe ser la proporcionalidad de las diputaciones plurinominales, pues que se eliminen”. Incluso ya anunció que, según aseguró, con el apoyo de su coordinador, Ricardo Monreal, presentará una iniciativa de reforma constitucional para eliminar estas diputaciones. Ya hasta estimó que “representaría un ahorro de 40% de recursos, porque no tendríamos 200 diputados, la mayoría de los partidos de oposición, que obtienen cero votos”.

Seguros médicos traen “tregua” a San Lázaro

El unánime acuerdo, el consenso y la alegría que generaron en el Palacio Legislativo las reformas en materia de seguros médicos de gastos mayores entre todos los grupos parlamentarios, los llevaron a una “tregua”, como la llamó el coordinador del PAN, José Lixa, en su creciente confrontación por la elección de la nueva presidenta del INE. Tan es así que en el PRI nos adelantaron que podría facilitarse un acuerdo este fin de semana para emitir la convocatoria. Muchos diputados estaban más contentos porque podrán seguir pagando sus privilegiados seguros médicos, que porque se resolviera el desastre que dejó Guadalupe Taddei.

Hay tiro entre “impresentables”

Ahora sí que oílo, como diría el pueblo bueno. Pedro Salmerón, sí, el historiador ese que fue bateado como embajador por arrastrar señalamientos de acoso sexual, pero que sigue siendo elogiado dentro de Morena, afirmó que tanto Marx Arriaga, sí, el encargado de hacer los libros de texto gratuitos y que se aferró al hueso, que diga cargo, y ahora anda en dizque éxodo en demanda de liquidación, como el senador Gerardo Fernández Noroña, son unos “pendejos impresentables”. “Lo digo como es y hace mucho quería decirlo”. ¿Acaso el autor de la frase es un intachable?

Homenaje a la familia Cárdenas en España

Con la novedad de que la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, ayer fue cuestionada en torno a las elecciones del domingo en España. “¿Hay alguna preocupación de un triunfo de la ultraderecha?”, se le preguntó y la respuesta de la morenista fue inesperada por decir lo menos: reveló que envió a Lázaro Cárdenas Batel al país ibérico. De acuerdo con la mandataria, el funcionario viajó con su familia a Madrid, porque se envió una exposición del exilio español en México, en cuyo contexto se hará un homenaje a Lázaro Cárdenas del Río y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La pregunta es: ¿qué tiene que ver Lázaro Cárdenas Batel con la elección de España?