Secretaría de Marina y Guardia Costera de EU aseguran 1.2 toneladas de cocaína en las costas de Oaxaca

El operativo se realizó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia en el mar durante el cual se aseguró la embarcación con droga. (@OHarfuch)

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, aseguró, frente a las costas de Huatulco, Oaxaca, una embarcación con 46 bultos con 1.2 toneladas de presunta cocaína.

En el operativo fueron detenidas seis personas, de las cuales cinco son extranjeras, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.

“Durante la administración de la presidenta @Claudiashein, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Esto representa millones de dosis que se dejan de vender en las calles y millones de dólares que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para comprar armas, cooptar y corromper a jóvenes y autoridades, y generar más violencia en nuestro país”, dijo Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en sus redes sociales.

Dicha operación se llevó a cabo durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, por lo que se desplegaron unidades de superficie y aéreas de la Armada de México, logrando el aseguramiento de citada embarcación.

Esto sabemos de los operativos conjuntos entre México y EU

Lo asegurado fue trasladado a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en 289 millones 104 mil pesos para los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2 millones 536 mil dosis de droga llegaran a la sociedad”, dijeron las autoridades.

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se realizan operaciones de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Entre ellos están los operativos espejo que se desarrollan en la frontera. Para ello, se confirmó el despliegue de 500 soldados de EU en la frontera de Texas.

Semar dijo que “mantendrá operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte” y destacó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por los conductos institucionales establecidos, con pleno respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país.