¿Hubo disparos desde México contra la Guardia Costera de EU? Sheinbaum pide pruebas

La presidenta Sheinbaum pidió evidencias sobre los supuestos disparos en la frontera y recordó que se realizan 'Operaciones Espejo'.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió pruebas a Estados Unidos sobre los supuestos disparos realizados desde México contra la Guardia Costera de EU, luego de un comentario hecho por el embajador Ronald Johnson.

“Lo mencionaron, incluso lo mandaron por escrito, que había disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros pedimos todas las evidencias”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 5 de octubre.

La presidenta precisó que el Gobierno de México inició la llamada ‘Operación Espejo’ como parte de acciones de coordinación militar con Estados Unidos, que se aplica desde febrero.

“Para evitar cualquier situación de estas, lo que les planteó el general secretario, el almirante secretario, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera directa al Comando Norte y a la Guardia Costera, es que se hicieran operaciones espejo para que no hubiera ningún problema”, añadió.

¿Qué sabemos sobre los supuestos disparos en la frontera entre México y EU?

Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reportó disparos en la frontera contra elementos de la Guardia Costera y aseguró que había coordinación con las fuerzas mexicanas en el área.

“La embajada de EU en México está ayudando a coordinar con las fuerzas mexicanas que se despliegan al área frnteriza donde miembros de la Guardia Costera de EU fueron atacados a tiros”, publicó a través de sus redes sociales.

Johnson agregó que habría comunicación entre comandos militares de México y EU debido a que ambos patrullan la frontera compartida.

“Cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será abordada rápidamente”, puntualizó el embajador.

¿Qué dijo Sedena sobre los supuestos disparos en la frontera?

La Secetaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre el despliegue de 500 efectivos del Ejército y Guardia Nacional con el apoyo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea en la frontera.

Fue este comunicado el que compartió el embajador Ron Johnson; sin embargo, el documento solo precisa que se debe a la ‘Operación Concurrente’ en la frontera con Tamaulipas.

Como parte de dicho operativo se utilizaron también drones y equipos antidron para evitar el tráfico de drogas y personas en la frontera.

El comunicado también detalla que este tipo de acciones se realizan desde febrero y el 3 de octubre, se estableció comunicación con Estados Unidos para garantizar la cooperación en la zona.

Mientras que no se menciona ningún ataque o intercambio de disparos en la zona fronteriza durante el proceso de dicho operativo.