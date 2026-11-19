El índice de alto contenido tecnológico se vio impulsado este jueves mientras los inversionistas se preparan para el debut de Anthropic a Bolsa, emisora que comenzará a cotizar bajo la clave ANT.

La tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, fijó el precio de salida a bolsa en 83 dólares por acción. La cifra supera el rango de precio esperado y coloca al gigante con un valor de 1,5 billones de dólarea, lo que significa la mayor salida a bolsa de la historia.

¿Cómo ‘despierta’ Wall Street?

El Nasdaq encabeza las ganancias con 1.07 por ciento y ubicarse en los 24 mil 690.09 puntos, el S&P 500 sube 0.77 por ciento hasta las 7 mil 380.09 unidades, mientras que el Dow Jones retrocede 0.29 por ciento, situándose en los 50 mil 52.40 enteros.

De acuerdo con analistas de GBM, la atención vuelve a centrarse en la inteligencia artificial tras varias semanas de volatilidad en el sector, en medio de la persistente presión sobre las acciones de NVIDIA y una mayor cautela en los mercados.

En el continente europeo predomina un comportamiento mixto entre las principales plazas bursátiles, el FTSE MIB de Italia lidera los avances al ganar 0.67 por ciento en los 50 mil 509.77 puntos, y el IBEX 35 de España sube 0.02 por ciento hacia los 19 mil 378.10 enteros.

Por el contrario, el FTSE 100 de Londres cede 0.38 por ciento en los 10 mil 511.29 puntos, el CAC 40 de Francia baja 0.19 por ciento a las 8 mil 131.43 unidades y el DAX de Alemania retrocede 0.15 por ciento, colocándose en los 25 mil 698.26 enteros.

En el ámbito local, la renta variable mexicana opera en terreno negativo, empezando por el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.20 por ciento y se ubica en las 69 mil 17.50 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores cede 0.08 por ciento para situarse en los mil 405.29 enteros.

Por último, en el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo cotizan al alza. La referencia West Texas Intermediate (WTI) sube 1.60 por ciento y cotiza en los 84.59 dólares por barril, mientras que el crudo Brent avanza 1.25 por ciento al ubicarse en los 93.10 dólares por unidad.

Con información de EFE y AP.