Familiares de Joselyn Rocha piden localizar al conductor que la atropelló en Santa Fe, CDMX. (Redes sociales).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca identificar al conductor que atropelló a Cristina Joselyn Rocha, una mujer de 36 años con seis meses de embarazo, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa. El automovilista huyó del lugar y, hasta ahora, no se ha informado sobre su identidad o detención.

La dependencia informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo desde el pasado viernes 13 de noviembre, cuando ocurrió el accidente.

El Ministerio Público, la Policía de Investigación y personal de servicios periciales trabajan para esclarecer los hechos, determinar las circunstancias del atropellamiento e identificar a la persona responsable.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía también indicó que mantiene contacto con la hermana de Joselyn, mediante su área de Atención Ciudadana, para brindarle orientación y dar seguimiento al caso.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento de Joselyn Rocha en Santa Fe?

Joselyn Rocha murió la mañana del viernes 13 de noviembre, luego de ser atropellada cuando se dirigía a su trabajo en la zona de corporativos de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con los reportes difundidos por sus familiares, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cerca de la zona donde se encuentran las oficinas de Huawei. Después de atropellarla, el conductor involucrado habría escapado sin detenerse para auxiliarla.

La hermana de la víctima, Dayana Rocha, difundió un video en redes sociales para denunciar lo ocurrido y solicitar ayuda para localizar al automovilista.

En su mensaje, explicó que Joselyn tenía seis meses de embarazo cuando ocurrió el accidente y que su bebé también falleció.

Familia de Joselyn pide ayuda para localizar al conductor

Dayana Rocha pidió a las personas que hayan presenciado el atropellamiento o tengan información sobre el vehículo involucrado que se comuniquen con las autoridades para contribuir a la investigación.

“Hoy les pido esto porque se trata de mi hermana. Ayúdenme a difundir este video y que llegue a las manos correctas para que podamos encontrar al responsable”, expresó.

También dirigió un mensaje al conductor que huyó después del accidente y le pidió presentarse ante las autoridades.

“Y si el responsable ve mi video, quiero decirte que por favor tengas un poquito de respeto hacia mi familia y te entregues, que te hagas responsable de lo que hiciste”, manifestó.

La Fiscalía capitalina aseguró que continuará con las diligencias para identificar a la persona responsable y esclarecer la muerte de Joselyn Rocha y su bebé.