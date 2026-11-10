Atropellamiento masivo en Hollywood, California, deja 3 muertos y 3 heridos: ‘No sabemos si fue intencional’

Por ahora se desconoce si el atropellamiento en Los Ángeles fue intencional.

Tres personas murieron y otras tres fueron hospitalizadas en estado crítico después de que un vehículo atropelló a un grupo de transeúntes a un costado de una estación del metro en North Hollywood, informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, California .

Una camioneta de color blanco atropelló a por lo menos cinco personas en la concurrida intersección poco antes de las 18:00 horas de este martes 10 de noviembre, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles . Por lo menos tres personas fueron trasladadas al hospital, incluido el conductor, indicaron las autoridades.

Las autoridades no han determinado la causa del incidente ni han descartado ninguna posibilidad.

Autoridades intentan definir causas de atropellamiento en Hollywood

“No sabemos si fue intencionalmente, si fue un accidente”, dijo el capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Warner Castillo, en conferencia de prensa.

El conductor, cuyo nombre no se ha dado a conocer, tiene poco más de 60 años y las autoridades le practican análisis para ver si conducía bajo la influencia de alguna sustancia, dijo Castillo.

La alcaldesa Karen Bass dijo que entre las víctimas había peatones y vendedores ambulantes.

“Estoy desconsolada por las familias de todos los afectados”, dijo en la red social X.

Las autoridades revisarán de la zona como parte de una “investigación prolongada pero muy deliberada”, aseguró el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Fotos y videos que circulan en redes sociales muestran un vehículo de color blanco sobre la acera, así como a un gran número de personal de emergencias. En las publicaciones se puede ver el momento en que equipos de emergencia trasladan a una persona en camilla tras el atropellamiento en Estados Unidos.