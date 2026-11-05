No solo Bobby Pulido: El compositor de ‘Dragon Ball Z’ que será el nuevo fiscal de Texas

Nathan Johnson compuso la música de 67 episodios de 'Dragon Ball Z' para la versión en inglés. (Foto, IMDB, Nathan Johnson/redes sociales)

El cantante Bobby Pulido no fue el único que se desveló para celebrar su victoria en Texas durante las pasadas elecciones intermedias en Estados Unidos. Otro de los ganadores tiene un pasado poco conocido que lo conecta con el universo de Dragon Ball Z: se trata del abogado Nathan Johnson, quien compuso música para la versión estadounidense del anime y ahora se convertirá en el próximo fiscal general del estado.

Como si hubiera sacado la fuerza de un Super Saiyajin, Nathan Johnson, candidato del Partido Demócrata, puso fin a 32 años de victorias republicanas en las elecciones para fiscal general de Texas, después de derrotar a Mayes Middleton en los comicios del pasado 3 de noviembre. El último demócrata que consiguió ganar ese puesto fue Dan Morales, quien obtuvo la reelección en 1994.

Antes de incursionar en la política, Nathan Johnson desarrolló una carrera como compositor que lo llevó a trabajar en la música de la versión estadounidense de Dragon Ball Z, producida por Funimation, empresa que posteriormente se fusionó con Crunchyroll. Su participación en la obra creada por el mangaka Akira Toriyama surgió por una coincidencia, justo cuando estaba a punto de abandonar sus aspiraciones musicales.

¿Cómo consiguió Nathan Johnson componer la música para el anime de ‘Dragon Ball Z’?

La historia de Nathan Johnson con Dragon Ball Z comenzó mucho antes de su carrera política. Aunque estudió Derecho y trabajó como abogado, desde pequeño mostró interés por la música y dedicó parte de su formación universitaria al piano y la composición.

Durante sus estudios en la Universidad de Texas, Johnson aprovechó la cercanía de la Facultad de Derecho con el edificio de Música para practicar piano. Posteriormente, recibió formación del compositor Robert Xavier Rodríguez y estudió composición operística con Carlisle Floyd.

Su interés por dedicarse profesionalmente a la música lo llevó a abandonar temporalmente la abogacía. Sin embargo, después de varios años de dificultades para conseguir proyectos en cine y televisión, decidió renunciar a esa aspiración.

En una entrevista concedida a The Dao of Dragon Ball en 2012, Johnson recordó que la oportunidad de trabajar en el anime surgió cuando buscaba un local cerca de su casa para abrir su propio despacho de abogados.

Al llamar al propietario para preguntar por el costo de la renta, le comentó que también le gustaría colocar un teclado eléctrico en el lugar para continuar con su afición por la música.

Por coincidencias de la vida, el propietario resultó ser Robert Cocanaugher, uno de los fundadores de Funimation, una empresa estadounidense dedicada al doblaje y la distribución de anime japonés, responsable de llevar al público de habla inglesa series como Dragon Ball Z.

Cocanaugher le pidió a Johnson algunas muestras de su música y, después de escuchar sus composiciones, le ofreció trabajar en Funimation para Dragon Ball Z, pese a que el abogado desconocía de qué trataba la serie:

“Nunca había visto Dragon Ball, nunca había oído hablar de Dragon Ball Z en mi vida. Nunca había visto un episodio de anime”, señaló en aquella entrevista.

¿En cuántos capítulos de ‘Dragon Ball Z’ estuvo como compositor Nathan Johnson?

El futuro fiscal general de Texas reconoció que al principio le costó comprender la obra creada por Akira Toriyama. Para desarrollar su trabajo, tuvo que familiarizarse con los personajes, sus motivaciones y los acontecimientos de la historia, como la intensa ballada de Goku vs. Freezer en el planeta Namekusei.

Sin embargo, también explicó que aquella experiencia le permitió conectar con los amigos de sus hijos, quienes reconocían su participación en uno de los animes más conocidos del mundo.

“Incluso me dio prestigio entre los amigos de mis hijos. Me ofreció una vía de expresión creativa y una conexión cultural que muy pocas personas tienen la oportunidad de experimentar”, comentó.

Nathan Johnson compuso música para 67 episodios y 5 películas de la versión estadounidense de Dragon Ball Z, que fueron:

Dragon Ball Z: The World’s Strongest .

. Dragon Ball Z: The Tree of Might .

. Dragon Ball Z: Broly – Second Coming .

. Dragon Ball Z: Fusion Reborn .

. Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon.

“Fue muy divertido. Tenía un hijo de un año en ese entonces y recuerdo que se sentaba en mis rodillas mientras todo explotaba. Él decía: ‘¡Oh, papá, Goku!’”, comentó Nathan Johnson sobre su trabajo musical.

'Dragon Ball Z' En la serie de 'Dragon Ball Z' fue donde Nathan Johnson pasó gran parte de su carrera musicial. (Foto: Ilustración by Toei)

¿Quién es Nathan Johnson y cómo ganó las elecciones en Texas?

Nathan Johnson es un abogado y político estadounidense que estudió Física en la Universidad de Arizona y Derecho en la Universidad de Texas. Antes de llegar a la política, desarrolló su carrera profesional en el ámbito jurídico, con especialidad en litigios y resolución de controversias.

En 2018, ganó las elecciones para representar al Distrito 16 en el Senado de Texas, después de derrotar al republicano Don Huffines. Durante su trayectoria legislativa, impulsó iniciativas relacionadas con la atención médica, la infraestructura eléctrica, la transparencia gubernamental y la justicia penal.

En las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre, Johnson derrotó al republicano Mayes Middleton y al libertario Tom Oxford, con aproximadamente el 52 por ciento de los votos, frente al 46 por ciento que obtuvo Middleton, de acuerdo con los resultados preliminares.

Durante su campaña, el demócrata prometió fortalecer la protección de los consumidores, combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias. También manifestó su intención de emprender acciones legales contra el gobierno de Donald Trump cuando considere que las autoridades federales excedan sus facultades.

Nathan Johnson sustituirá a Ken Paxton como fiscal general de Texas en enero de 2027, para un mandato de 4 años, con posibilidad de buscar la reelección en 2030. Su victoria representa el regreso del Partido Demócrata a ese cargo después de 32 años de triunfos republicanos.