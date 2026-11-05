Banxico ‘pone en aprietos’ al peso: Sorprende y baja la tasa de interés a 6.25%

La reducción del diferencial de tasas entre el Banxico y la Fed fue uno de los factores que provocó una depreciación de 6% al peso en septiembre.

¡Agárrate, peso! El Banco de México (Banxico) sorprendió al mercado y contra los pronósticos, bajó la tasa de interés a 6.25 por ciento este jueves 5 de noviembre.

La Junta de Gobierno volvió a dividirse, pues la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron por el recorte de 25 puntos base, mientras que el ‘bloque’ de Galia Borja Gómez y Jonathan Heath prefirió dejar la tasa en 6.5 por ciento.

Esta es la tasa de interés más baja del Banxico al menos desde 2022. La última vez que el referencial estuvo en un nivel parecido fue en febrero de ese año, cuando se ubicó en 6 por ciento.

¿Banxico está abierto a más movimientos a la tasa de interes?

En su comunicado de política monetaria, la Junta de Gobierno dejó entrever que la tasa se mantendrá en 6.25 por ciento al menos hasta 2027.

“Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que mantener la tasa por un tiempo prolongado en el nivel alcanzado apoyará la convergencia de la inflación a su meta y será adecuado para enfrentar los retos macroeconómicos externos”, explicó.

Con la decisión, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos tocó un nuevo mínimo histórico de 225 puntos base, esto después de que la Fed no hizo movimientos en su reunión de octubre.

El diferencial de tasas fue uno de los factores que provocó que el peso se ‘derrumbara’ ante el dólar en septiembre al acumular una depreciación de 6 por ciento en ese mes.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja ha liderado constamente el 'ala' del Banxico que prefiere los recortes a la tasa de interés. (Elizabeth Ruiz)

Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, comentó que hay 75 por ciento de probabilidad de que la Fed suba su tasa de referencia en diciembre, a la par de que Banxico prevé una pausa prolongada en el nivel actual.

“El diferencial de invertir en pesos o dólares se desploma y eso ahuyenta a los inversionistas, presiona al peso y genera presiones inflacionarias”, advirtió.

El comunicado del Banxico publicado este jueves 5 de noviembre eliminó la mención de que la Junta de Gobierno no “tiene que reaccionar” a las decisiones de política monetaria de EU.

En cuanto a la inflación en México, la Junta de Gobierno solo hizo una modificación al subir su pronóstico de 3.5 a 3.7 por ciento para el último trimestre de 2026. El Banxico aún considera que el Índice Nacional de Precios al Consumidor llegará al objetivo de 3 por ciento hasta el último trimeestre de 2027.

¿Por qué el recorte a la tasa de interés del Banxico fue sorpresivo?

Porque la mayoría de los especialistas pronosticó que el referencial seguiría en 6.5 por ciento tras la reunión de la Junta de Gobierno.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Citi, 20 de los 35 encuestados dijeron que no habría movimientos a la tasa. Los especialistas que sí le ‘atinaron’ al recorte de este jueves 5 de noviembre fueron los de Bankaool, Barclays, Bradesco BBI, Finamex, Itau BBA y UBS.

Gabriel Casillas, responsable de economía para Latinoamérica en Barclays, fue uno de los pocos analistas que anticipó el recorte. Antes de la decisión, dijo que también espera que las autoridades bajen aún más la tasa, hasta 6 por ciento, en el primer trimestre de 2027.

Con información de Ana Martínez y Bloomberg