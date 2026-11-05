Clima en Península de Yucatán: Prevén una máxima 35°C en Mérida, Cancún y Tulum el viernes 6 de noviembre

La Península de Yucatán se prepara para un viernes 6 de noviembre caluroso y con cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 35°C en algunas zonas. Este pronóstico abarca Mérida, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal.

¿Cuáles ciudades de la Península tendrán más calor mañana?

En Mérida, Yucatán, se espera una mínima de 19°C y una máxima de 34.3°C. Sus municipios, como Mérida, verán temperaturas entre 19°C y 35°C. El viento soplará a 9 km/h, con cielo cubierto en general.

Para el Caribe Mexicano, Cancún y Chetumal tendrán una mínima de 23°C y una máxima de 29.3°C. Tulum registrará entre 20.7°C y 31.7°C, y Playa del Carmen entre 21°C y 30.3°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Se esperan lluvias o fuertes vientos en la región este viernes?

Aunque el cielo estará mayormente nublado, la probabilidad de lluvia es baja. El SMN indica que una vaguada en el sureste podría generar chubascos dispersos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Los vientos serán moderados.

Los vientos se esperan con velocidades entre 9 y 14 km/h en las principales ciudades. Un frente frío en el noreste del país no afectará directamente la Península de Yucatán, manteniendo las condiciones cálidas y estables.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 6 de noviembre: Máxima de 35°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 9 km/h.

sábado 7 de noviembre: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

domingo 8 de noviembre: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán muestra un ligero descenso de la temperatura máxima, pero el calor persistirá. El cielo nublado será la constante, con vientos ligeros que no superarán los 10 km/h el domingo.

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor en la Península?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda beber abundantes líquidos para evitar la deshidratación. Es importante usar protector solar y buscar la sombra, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el sol es más intenso.

Se sugiere vestir ropa ligera, de colores claros y manga larga para protegerse del sol. Si realiza actividades al aire libre, se aconseja planificarlas en las horas de menor radiación solar, como temprano por la mañana o al atardecer.

Fuente: CONAGUA

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