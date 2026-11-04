Clima en Península de Yucatán: ¿Qué temperaturas se esperan este jueves 5 de noviembre?

El SMN indica que canales de baja presión y humedad del mar Caribe causarán lluvias ligeras y chubascos en el sureste mexicano.

Este jueves 5 de noviembre, la Península de Yucatán se prepara para un día de contrastes climáticos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que Mérida registrará la temperatura más alta, con un máximo de 34.3°C.

En contraste, ciudades como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, en Quintana Roo, tendrán cielos nublados y un ambiente más moderado.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Península de Yucatán?

Para Mérida, Yucatán, se esperan temperaturas que irán de los 18.7°C como mínima a los 34.3°C de máxima. La ciudad tendrá un cielo despejado y vientos suaves de 8 km/h. Estas condiciones hacen que Mérida sea la zona más cálida de la península para este jueves.

En Quintana Roo, las ciudades costeras como Cancún y Chetumal tendrán mínimas de 23.0°C y máximas de 30.0°C. Ambas con cielo nublado y vientos de 13 km/h. Tulum, por su parte, registrará entre 20.3°C y 31.7°C, también con cielo nublado.

¿Lloverá mañana en alguna ciudad de la Península de Yucatán?

El SMN indica que canales de baja presión y humedad del mar Caribe causarán lluvias ligeras y chubascos en el sureste mexicano, incluyendo la Península de Yucatán. Aunque las ciudades principales tendrán cielos nublados, la probabilidad de lluvia es baja para la mayoría de la región.

Mientras Mérida gozará de un cielo despejado, Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal permanecerán con cielo nublado, lo que ayudará a mantener las temperaturas más moderadas. El viento en estas zonas será de 8 a 13 km/h, sin rachas fuertes.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Jueves 5 de noviembre: Máxima de 34°C, mínima de 18°C, poco nuboso, viento de 8 km/h.

Viernes 6 de noviembre: Máxima de 34°C, mínima de 19°C, poco nuboso, viento de 8 km/h.

Sábado 7 de noviembre: Máxima de 35°C, mínima de 19°C, medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia climática para los próximos días indica un aumento gradual en las temperaturas máximas, especialmente el sábado 7 de noviembre, cuando podrían alcanzar los 35°C. El cielo pasará de poco nuboso a medio nublado, manteniendo la probabilidad de lluvia baja en general.

¿Cómo protegerse del calor y el sol en la Península de Yucatán?

Ante las temperaturas elevadas, especialmente en Mérida, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada bebiendo suficiente agua.

También es crucial evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Se sugiere usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, así como sombreros o gorras. Aplicar protector solar es indispensable si planea actividades al aire libre. La población debe estar atenta a los avisos de las autoridades locales y Protección Civil.

¿De dónde provienen los datos del pronóstico del clima?

La información climática se basa en los reportes diarios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras fuentes oficiales.

Aunque no hay alertas específicas de calidad del aire para la zona, es importante consultar los canales oficiales para cualquier actualización relevante.

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