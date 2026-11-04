México ‘pierde’ con la llegada de demócratas al Congreso de EU: ¿Por qué no será favorable?

La madruga del 4 de noviembre se perfilaron los demócratas como los ganadores del Congreso.

Una reconfiguración política en Estados Unidos luego de las elecciones intermedias que se celebraron el martes 3 de noviembre, tendrá impactos diversos en la relación económica con México, su principal socio comercial, de acuerdo con expertos.

George I. González, analista de política estadounidense, exfuncionario de la Casa Blanca y fundador de la consultora Complex, advirtió que una victoria demócrata no sería favorable para México, debido a que sus legisladores podrían endurecer sus posiciones en materia de seguridad fronteriza, combate al crimen y corrupción. “México está en una situación muy precaria, porque no necesariamente es favorable que regresen los demócratas al poder”.

Adicionalmente, con un Congreso en su mayoría demócrata, deberán decidir entre impulsar nuevos juicios políticos contra Donald Trump o concentrarse en una agenda económica. “Lo que el demócrata realmente tiene que hacer es enfocarse en el punto débil de Trump, que siempre ha sido la economía”, sostuvo.

Por su parte, en un análisis realizado por UBS, no consideran a las elecciones de mitad de mandato como un evento de carácter binario. “Si bien pueden influir en las perspectivas a mediano plazo, es poco probable que su resultado desplace a los principales factores que actualmente impulsan el mercado: la inversión en inteligencia artificial (IA), el crecimiento económico, los beneficios empresariales, la inflación y los tipos de interés”.

En este sentido, su informe detalla que un escenario de parálisis legislativa o mayorías estrechas limitará giros drásticos en política fiscal o tributaria, además de que el Poder Ejecutivo mantendrá amplias facultades sobre temas arancelarios y política exterior.

En cuanto a las implicaciones para inversionistas, UBS destaca que la demanda por infraestructura tecnológica sigue robusta, elevando sus previsiones de capex global en IA a 1.0 billón de dólares en 2026 y 1.4 billones para 2027.

En consecuencia, independientemente del resultado que los inversores prevean, la firma sugiere evitar posiciones de gran envergadura en la cartera que dependan de un resultado político binario.

¿Por qué está en riesgo el T-MEC tras victoria demócrata?

Un análisis de Integralia afirma que la revisión del T-MEC seguirá su curso independientemente del resultado de las elecciones intermedias de Estados Unidos, sin embargo, México enfrentará el riesgo de mayores presiones comerciales, arancelarias y de seguridad, incluso si los demócratas consiguen arrebatarle el control del Congreso al presidente Donald Trump.

Explicó que una victoria demócrata en ambas cámaras legislativas podría aumentar la confrontación interna en Estados Unidos y limitar el margen político de Trump, pero no necesariamente se traduciría en un alivio para la relación comercial con México.

El organismo advirtió que el mandatario estadounidense conservará amplias facultades para mantener o modificar aranceles y exigir mayores niveles de contenido regional, por lo que las negociaciones del tratado mantendrán su propia dinámica.

Sin embargo, una derrota republicana en estados particularmente afectados por los aranceles podría generar presiones dentro del propio partido para moderar algunas medidas comerciales.

Por su parte, un reporte de Banamex advierte que las elecciones podrían reducir el margen de maniobra del presidente Donald Trump para impulsar su agenda económica y comercial durante los últimos dos años de su mandato.

La institución financiera anticipó que el deterioro de la popularidad de Trump sería uno de los principales factores detrás del posible viraje electoral. Su aprobación neta pasó de -9.9 puntos porcentuales al inicio de 2026 a -20 puntos previo a los comicios.

En este sentido, Banamex atribuyó el desgaste al descontento por el encarecimiento del costo de vida, la política arancelaria y la guerra en Medio Oriente, factores que han erosionado el respaldo a la administración republicana.