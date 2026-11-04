Lo que la vocera del Vaticano quiso decir

Apenas este lunes 2 de noviembre, Montserrat Alvarado asumió como la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Es la primera mexicana en llegar a ese puesto y ya tuvo su primera polémica confusión. Resulta que, según información de distintas agencias, la funcionaria confirmó que “el Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe” próximamente. Portales de noticias rápido difundieron que León XIV vendría a México. Pero la veterana corresponsal en el Vaticano Valentina Alazraki tuvo que salir a aclarar que “cuando Montse Alvarado comentó en la rueda de prensa sobre el viaje a América Latina que el papa León XIV visitaría a la Virgen de Guadalupe, se refería a la parroquia de Casavalle, en Uruguay”. Vaya confusión...

El PAN se pone creativo

La bancada del PAN en el Senado, coordinada por Ricardo Anaya, regresó creativa tras el puente de Muertos, pues decoró sus escaños con pancartas que decían “Taddei con T de ‘4T’”. Ya saben, por aquello de que Morena insiste en que no es culpable de haber encumbrado a la sonorense.

Va Morena, ahora, contra Edmundo Jacobo

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó ayer al ruedo a Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Consejo General del INE hasta el 2023, junto al entonces presidente del Instituto, Lorenzo Córdova. La morenista dijo que este exfuncionario no puede hoy sólo estar acusando y criticando desde la comodidad de los noticieros, cuando “durante 15 años tuvo responsabilidades y facultades en el tiempo en que se gestaron todos los proveedores monopólicos” que hoy son noticia por la corrupción en el INE. “Exigimos a la ASF que se investigue desde el pasado”, insistió.

Gimoteos parlamentarios

El chillón en la sesión de ayer en el Senado fue Gerardo Fernández Noroña, pues reprochó a Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva, que después de 144 horas no se había pronunciado por la “grave amenaza” que le lanzó Alito Moreno. Y es que en la última sesión de octubre, el priista sólo habló de ‘ponerlo en su lugar’ por meterse con su compañera Carolina Viggiano, cuando el morenista sugirió que la hidalguense tenía propiedades millonarias. Noroña vio en las palabras de Alito una agresión y advirtió que él “no es boxeador”. Ante el reclamo, Higinio reconoció que después de 30 años de conocerlo no logra entender su personalidad.

Coordinación de agendas

Con la novedad de que la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, ayer dio por concluida la denominada “mañanera del pueblo” en punto de las 09:00, media hora antes de lo normal, porque, justificó, visitaría una secundaria para iniciar la jornada de lecturas en las escuelas y no invitaría a los medios. Justo a la hora en que Andy López Beltrán, hijo del jefe máximo del morenismo, daría su mensaje en redes. ¿Coincidencia?

Diputadas de MC denuncian violencia de género vs. Grecia

Un grupo de diputadas federales, entre ellas Patricia Mercado y Laura Ballesteros, presentó ante el INE una denuncia en contra del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por incurrir en violencia política de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan. Y es que el gobernador afirmó que Quiroz no estaba casada con Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y que incluso contaba con el acta que demostraba su dicho, acción que tanto las emecistas como la propia Quiroz denuncian que tiene el objetivo de desprestigiar y afectar su participación política.