Exige la IP un INE independiente

El Consejo Coordinador Empresarial, que preside José Medina Mora, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que en el proceso de designación de la nueva presidencia del INE se privilegien perfiles con trayectoria electoral comprobada, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración política, en aras de recuperar la confianza. Según el organismo cúpula, es necesario contar con autoridades electorales independientes y confiables, lo cual contribuye a la estabilidad política, la certeza jurídica y a generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico del país.

Mictlán gabacho

El Día de Muertos también se vivió en Estados Unidos. Christopher Landau, subsecretario de Estado y exembajador estadounidense en México, mostró la ofrenda que puso en su casa. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani también presumió un video de cómo montaron un altar en el City Hall, con ceremonia indígena con copal y toda la cosa, “para honrar a los que hemos perdido”. Y en Florida, activistas instalaron una ofrenda en memoria de las personas fallecidas bajo custodia de ICE en un centro de detención de ese estado.

Ariadna vs. Maru, nuevo encontronazo

Una fotografía que divulgó el dirigente del PRI, Alito Moreno, en un abrazo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, desató un nuevo encontronazo de la panista con la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel. “No vemos fantasmas. Vemos una fotografía que exhibe las complicidades del PRIAN entre quien suplica por la intervención y quien viola la soberanía abriendo la puerta a agentes extranjeros”, reprochó la morenista. Y la chihuahuense reviró: “Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con Alito Moreno. Sería mucho más útil que respondieran las preguntas pendientes sobre los vínculos de Morena con el crimen y la muerte”.

Intentan aclarar escándalode salón VIP

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, admitió que él buscó que se preguntara a la cancillería por qué se cambió el uso del salón de protocolo en el AICM, que antes –dijo– estaba destinado al uso de los tres poderes, y ahora al parecer sólo lo usa la SRE para recepción de diplomáticos. Pero eso sí, aclaró que sólo querían saber el uso de esa sala y en ningún momento se solicitó su uso para disfrute de los legisladores, pues no buscaban privilegios. Ah, qué curiosas inquietudes, ¿no?

Lo que comunica la fiscal general

En unos cuantos días, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, hizo publicaciones en X que parecen más cerca del activismo político que de la procuración de justicia. El 14 de octubre presumió su presencia en el informe de Clara Brugada; el 30 de octubre exaltó un amigable recorrido por las calles de Atlixco, Puebla, tomada del brazo de la alcaldesa Adriana Ayala, quien ya confirmó que en 2027 irá por una diputación. Y el 1 de noviembre, a través de la cuenta de la FGR, Godoy dio un espaldarazo a la líder de Morena, Ariadna Montiel, acusada de reunirse con El Guano, hermano de El Chapo Guzmán. Extrañas prioridades de comunicación.

Confirman salida de Uzeta del INE

Sergio Uzeta llegó a la Dirección de Comunicación Social del INE de la mano de la hoy impresentable Guadalupe Taddei y al quedarse en orfandad por la salida de la todopoderosa presidenta, tras señalamientos de corrupción, decidió presentar su renuncia. Fuentes en el instituto indicaron que la renuncia ya fue recibida y será tramitada. El paso de Uzeta por la comunicación del INE estuvo marcado más por pena que por gloria, pues es señalado de operar para silenciar periodistas incómodos a su entonces jefa.