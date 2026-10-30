Por fin un acuerdo en San Lázaro

La primera actividad ayer en el Palacio Legislativo –la comparecencia del titular de Educación, Mario Delgado– la iniciaron, por instrucciones del líder de Morena, Ricardo Monreal, con un minuto de silencio y después un minuto de aplausos por Cuauhtémoc Cárdenas. Además, el coordinador guinda ya propuso que el martes inicie el pleno con una Sesión Solemne por la muerte del ingeniero. Luego del reconocimiento a su trayectoria y autoridad moral expresadas, nadie en los seis grupos parlamentarios se opondrá. Por fin habrá un acuerdo en San Lázaro.

La operación de Segob

Cuando los tiempos están revueltos, como los de ahora, fácilmente se pierden de dimensión las cosas y se olvidan los riesgos. Esta semana la comenzamos con el riesgo de una crisis de movilidad a nivel nacional. Y la estamos terminando con otros temas, pero con algo tan amenazante, controlado. No puede ignorarse la capacidad de operación de la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, que, como siempre, discreta y sin tomar reflectores, desactiva cuanta crisis se le atraviesa.

Hornearán el PEF 2027 junto al pan de muerto

Los diputados cocinarán el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027 junto al pan de muerto. A los integrantes de la Comisión de Presupuesto les advirtieron que tendrán ya listo el proyecto este fin de semana, entre el 1 y el 2 de noviembre, días de los santos difuntos, para su revisión y estudio. Y después de estos días de celebraciones, la semana que viene meterán el acelerador para aprobarlo en comisiones, y así, a partir del lunes 9, subirlo al pleno a discusión y votación en lo general y en lo particular con los ajustes que acuerden.

Coparmex y religiosos,por la paz y los valores

Ante una sociedad tan violenta, polarizada y con escándalos de corrupción, muy oportunas la Coparmex de Juan José Sierra Álvarez y algunas organizaciones religiosas impulsan una interesante iniciativa para promover la paz y valores como el respeto y la solidaridad entre los mexicanos. Sostienen que para curar las “heridas sociales que dejan la violencia, la polarización y la pérdida de confianza”, su compromiso es “impulsar iniciativas de formación, sensibilización y colaboración en empresas, universidades, familias y comunidades, con la dignidad humana como eje central”. No podía haber mejor momento.

Amistades cuestionables

A quien tundieron en las redes por su incongruencia fue al senador de Morena Javier Corral, pues aunque expresó su pesar por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, las redes le recordaron que hace poco tuvo en su librería a Manuel Barlett, exdirector de la CFE, y quien fue el autor intelectual de aquella tristemente célebre caída del sistema tras la cual el ingeniero no llegó a la Presidencia.

El ‘tuitazo’ acostumbrado

Vaya que no se le quita lo despistado. Como es costumbre, el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en X para dar sus condolencias por fallecimientos, y el del fundador del PRD no fue la excepción. Sólo que tuvo que repetir su tuitazo –bueno, bueno, su post– porque se le olvidó arrobar la cuenta del fallecido. Alguien avísele que no era necesaria la corrección, de todas formas el izquierdista ya no iba a leer su mensaje.

Trapitos al sol

La presidenta Claudia Sheinbaum, en el programa de las mañanas, impidió que Pablo Gómez, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, respondiera a Santiago Nieto, quien en una entrevista negó que durante su gestión al frente de la UIF haya actuado en contra de medios de comunicación. “No, a medios no, ese fue Pablo Gómez”, acusó Nieto. Cuestionado al respecto, Gómez simplemente no respondió porque la mandataria salió en su defensa: “No vamos a entrar en ese debate. Pablo hizo un extraordinario trabajo al frente de la UIF.”