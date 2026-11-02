Un pequeño lujo, pero cree que lo vale

Antes de dejar crecer la polémica, Javier Corral, senador de Morena, aclaró que él no compra boletos de primera clase, pero si la aerolínea le ofrece el ascenso, lo toma, como ocurrió recientemente cuando tomó un vuelo a Sinaloa, y donde sólo disfrutó de una “bolsita de cacahuates”. Esto luego de que se difundió un video donde se le ve bajando de la zona confort y, se dijo, fue recibido por escoltas de la Guardia Nacional, situación que también negó el morenista.

Taddei, ¿culpa de todos menos de Morena?

Luego de que la presidenta Sheinbaum se ha desmarcado un día sí y al siguiente también de la llegada de Guadalupe Taddei al INE, ayer la bancada de Morena en San Lázaro se subió al mismo tren. Replicó que la consejera “llegó al OPLE de Sonora en 2014 con el aval de Lorenzo Córdova”; en 2023 salió de “una tómbola que el PRIAN votó y operó”; que “la red de empresas denunciadas lleva 27 años cobrando miles de millones de pesos al sistema electoral en las que han participado gobiernos del PRIAN”, y que “ese sistema lo diseñó el PRIAN en el Pacto por México, con la reforma de 2014”. El vocero guinda en el Palacio Legislativo, Arturo Ávila, pidió “una auditoría total, desde 1999, y sanciones a quien resulte responsable”.

La oposición, por un OIC del INE “majadero”

“Con todo respeto”, pero con dureza, la oposición del PRI y del PAN en el Palacio Legislativo demandó para el INE un titular del Órgano Interno de Control “sin miedo a las presiones”, “que investigue”, que “no le haga el caldo gordo a Morena” y que “no le tiemble la mano”. En la rapidita comparecencia del contralor Víctor Hugo Carvente, el priista Emilio Suárez le recordó que Taddei llamó “majadero” a un reportero por preguntarle sobre contratos con sus proveedores, y ya se vio lo que pasó, por lo que –dijo– se necesita un contralor “majadero”. “Actúe, no tenga miedo, aquí estamos; si no puede, contrate a periodistas que investiguen”, le recriminó la panista Kenia López.

PJF, FGR, CNDH… a justificar “altos costos inútiles”

Ya que no tienen los votos para recortar y modificar las “altas e intocables partidas” presupuestales que Morena ha determinado dejarles en el Presupuesto al Poder Judicial, con 72,264 millones de pesos; a la FGR, con 20,893 millones, y a la CNDH, con 1,650 millones, PAN, PRI y MC coincidieron en solicitar a la Comisión de Presupuesto que, “por lo menos”, acudan ante los diputados a “justificar” sus “altos costos inútiles”. “Es indispensable, al menos, la información para evaluar la pertinencia de las asignaciones”, se quejó el panista Héctor Téllez.

Otra vez amenazas de muerte en la Cuauhtémoc

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció públicamente haber recibido nuevas amenazas de muerte. Es la tercera vez que es amenazada de manera directa. La gobernante difundió capturas de mensajes que van más allá de una crítica, pues contienen insultos, incluso de tipo sexual, así como expresiones deseando su muerte. Las amenazas se dan en el marco del caso del “mataperros” de la Condesa, cuya detención se logró gracias al trabajo de Rojo de la Vega que, casa por casa, recopiló evidencia. ¿Será que la Fiscalía CDMX investigará a fondo las nuevas amenazas?

Halloween bajacaliforniano

Como si no fuera cuestionable su respeto a la soberanía, resulta que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se le ocurrió festejar este fin de semana Halloween y no Día de Muertos. Incluso se disfrazó de un personaje de Disney Pixar. Queda claro que no a todos los morenistas les gusta eso de la memoria cultural de México y adherirse a las celebraciones con catrinas.