Reprueba 59% en AL actuar de Trump en el mundo: Latinobarómetro

Una mayoría de 59 por ciento de las personas en Latam desaprueba la manera en que Trump está conduciendo los asuntos internacionales (Foto: EFE)

Una mayoría de 59 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe desaprueba la manera en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está conduciendo los asuntos internacionales, mientras que 34 por ciento lo aprueba.

Así lo revela la más reciente edición del estudio Latinobarómetro, realizado en 17 países a casi poco más de 19 mil personas en este 2026.

México es el país donde más alto es el nivel de desaprobación a la labor internacional del presidente Trump, con 79 por ciento, mientras que la aprobación alcanza 18 por ciento, misma cifra que se observa en Uruguay.

De acuerdo con la encuesta, Venezuela y República Dominicana son los únicos países donde se observa una mayoría que aprueba la labor de Trump.

El estudio se hizo unos meses después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos extrajeran al expresidente Nicolás Maduro de Venezuela.

A pesar de la desaprobación mayoritaria a Trump a nivel regional, la mayoría de las y los latinoamericanos valoran el comercio entre su país y Estados Unidos.

En promedio, 74 por ciento de latinoamericanos expresa una opinión favorable sobre el comercio entre su propio país y el país norteamericano de las barras y las estrellas.

La opinión favorable llega hasta 89 y 87 por ciento en Costa Rica y Chile, y se ubica en sus niveles más bajos en 60 y 58 por ciento en México y Argentina, respectivamente.

La serie de datos histórica del Latinobarómetro en México, desde 1995 a la fecha, muestra altibajos en las opiniones de las y los mexicanos hacia el país vecino del norte, llegando a estar en 76 por ciento de opinión favorable al final del mandato de Barack Obama, y de registrar puntos bajos, de entre 43 y 48 por ciento en los dos periodos de Trump como presidente.

No obstante, el punto más bajo se registró en 1996, con 25 por ciento, cuando Bill Clinton ocupaba la Casa Blanca.

Metodología: Latinobarómetro, encuesta con entrevistas personales en vivienda a 19 mil 207 adultos en 17 países de Latinoamérica y el Caribe (entre 1,000 y 1,200 entrevistas por país) del 7 de mayo al 17 de junio de 2026. Margen de error máximo +/-3.1 por país.