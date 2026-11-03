México rompe récord de importaciones de gas natural de EU en agosto

Las importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos ascendieron a 7 mil 710 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) durante agosto, lo que representó un incremento anual de 4.3 por ciento y un nuevo máximo histórico, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés).

De esta manera, las compras de gas natural ‘gringo’ acumularon tres meses de incrementos y cuatros meses consecutivos superando la barrera de los 7 mil millones de pies cúbicos diarios.

México es el principal cliente del gas natural de Estados Unidos en el mundo, ya que representó el 28.4 por ciento de sus exportaciones durante agosto.

En segundo lugar se ubicó Canadá, el otro socio comercial del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que durante agosto importó 2 mil 823 MMpcd de gas natural estadounidense, lo que representó el 10.4 por ciento de las exportaciones totales de este energético realizadas por Estados Unidos.

Gracias a su cercanía geográfica, Estados Unidos exporta gas natural a sus socios norteamericanos a través de gasoductos. Durante agosto, los envíos a México y Canadá por esta vía ascendieron a 10 mil 533 MMpcd, lo que representó un incremento anual de 5.1 por ciento.

Sin embargo, el 61.1 por ciento de las ventas de gas natural estadounidense se comercializaron por medio de embarcaciones con destino a Europa, Asia y África, con un total de 16 mil 600 MMpcd durante un agosto, un incremento anual de 14 por ciento.

Entre los países a los que más les vendió se encuentran Egipto (10.9 por ciento del total), seguido de Países Bajos (10.4 por ciento), Italia (9.5), Francia (7.1), Alemania (6.9), Corea del Sur (6.7), España (6.4), Japón (6.4), Taiwán (5.4) y Polonia (4.8).

También aumentó producción local de gas

A pesar de las compras históricas de gas natural estadounidense, la producción nacional de Pemex también mostró una recuperación durante el tercer trimestre de 2026, al alcanzar un promedio de 4 mil 94 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), un crecimiento anual de 9.8 por ciento.

De acuerdo con el reporte de resultados de la petrolera, este volumen representó un incremento de 364 MMpcd respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se produjeron 3 mil 730 MMpcd de gas hidrocarburo.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la extracción de gas no asociado, cuya producción aumentó 21.5 por ciento anual, al pasar de 2 mil 11 a 2 mil 443 MMpcd. En contraste, la producción de gas asociado al petróleo disminuyó 3.9 por ciento, al ubicarse en mil 651 MMpcd.

Pemex explicó que la recuperación de la producción gasífera estuvo respaldada por una mayor aportación de los campos Bakté e Ixachi, lo que permitió compensar la caída del gas asociado y fortalecer la extracción nacional de este energético.