CBP alista revisiones anticipadas para empresas mexicanas que exportan bajo el T-MEC

Las empresas mexicanas deberán fortalecer controles sobre el origen de sus mercancías.

Las empresas mexicanas deberán fortalecer sus controles documentales y acreditar el origen de sus mercancías bajo el T-MEC, ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses soliciten comprobaciones incluso antes de que los productos lleguen a la frontera, advirtió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Lea-Ann B. Bigelow, directora de la Dirección de Acuerdos Comerciales y Programas de Comercio Textil de la Oficina de Comercio de CBP, señaló que el crecimiento de las importaciones provenientes de México y el mayor uso de las preferencias arancelarias del tratado obligarán a reforzar la verificación del cumplimiento de las reglas de origen.

Durante su participación en la 51 Convención Nacional Index, en Monterrey, Nuevo León, la funcionaria destacó que alrededor de 90 por ciento de las importaciones estadounidenses provenientes de México reclama actualmente los beneficios del T-MEC, por lo que la autoridad considera prioritario comprobar que esas solicitudes sean válidas y estén debidamente sustentadas.

“Ahora es el momento de asegurarse de que tienen sus registros en orden. Mantengan buenos sistemas de conservación de registros”, advirtió.

Bigelow anticipó que, conforme avancen las capacidades tecnológicas de las autoridades aduaneras de ambos países, las verificaciones podrían realizarse con mayor rapidez y anticipación.

“Es posible que tengamos que solicitar la validación tan pronto como el día después de que importen. Y en algunos casos, podremos solicitarla antes de que las mercancías lleguen”, explicó.

Ante este escenario, recomendó a las empresas manufactureras mantener expedientes completos sobre el origen de sus insumos, los procesos de producción y la trazabilidad de sus cadenas de suministro, incluyendo información de sus proveedores y de los proveedores de estos.

La funcionaria reconoció que cumplir con estos requerimientos representa un desafío para las compañías con cadenas de suministro complejas, pero insistió en que contar con documentación verificable será indispensable para demostrar que sus mercancías califican para recibir preferencias arancelarias.

De acuerdo con Bigelow, el valor de las importaciones de productos mexicanos a Estados Unidos podría superar los 600 mil millones de dólares al cierre de 2026, frente a poco menos de 500 mil millones registrados apenas dos años atrás.

La funcionaria también destacó que CBP atraviesa un proceso de modernización de sus operaciones y endurecimiento de sus mecanismos de fiscalización, impulsado por nuevas disposiciones del gobierno estadounidense.

Como parte de estos cambios, recordó que en agosto de 2025 se eliminó la exención de minimis, que permitía la entrada libre de aranceles y ciertos requisitos de información a paquetes con un valor inferior a 800 dólares.

La medida modificó el tratamiento de casi cuatro millones de paquetes diarios que ingresaban a Estados Unidos sin pagar impuestos y con información limitada sobre su origen y condiciones de seguridad.

Bigelow añadió que otra de las prioridades de CBP será implementar las disposiciones de una orden ejecutiva emitida en junio, denominada Strengthening Customs Enforcement, que contempla nuevas propuestas regulatorias, lineamientos y mecanismos para fortalecer la aplicación de las disposiciones aduaneras.

Por su parte, Estefanía Capdeville, directora general de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), expuso que el país también acelera la digitalización de sus operaciones mediante inversiones en infraestructura tecnológica, equipos de inspección no intrusiva y plataformas de análisis de información.

Explicó que México trabaja con CBP para homologar criterios y tecnologías de inspección, de manera que los equipos de ambos países puedan intercambiar y analizar información compatible sobre las mercancías.

Capdeville adelantó que México desarrolla una plataforma denominada Intelligence Value, que conectará a los prevalidadores con información de agentes aduanales, mercancías, países de origen y redes de empresas vinculadas con cada operación.

El objetivo, dijo, es que las autoridades puedan identificar patrones irregulares y detectar posibles riesgos comerciales y de seguridad, además de proteger a la industria nacional.