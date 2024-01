Shein, Temu y Alibaba: Este es el esquema con el que las tiendas online evaden impuestos en México

El esquema de minimis sería utilizado por empresas para no pagar impuestos. (Shutterstock)

Un grupo de organizaciones de comercios y autoridades anunciaron que se unirán para tomar medidas contra empresas como Temu, Shein, Alibaba, entre otros, que tienen esquemas “ilegales” de importación de productos, favoreciendo la competencia desleal en diferentes sectores del consumo.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) es quien encabeza la acción, acompañada de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las organizaciones y dependencias señalaron que existe un esquema de importaciones con el que estas tiendas de ecommerce, que principalmente cuentan con proveedores chinos, se benefician ilegalmente al no cumplir con las regulaciones adecuadas.

Dicho sistema ilegal es el “esquema de minimis”, con el que no se declaran ciertos impuestos a la hora de hacer importaciones.

¿En qué consiste el ‘esquema de minimis’?

Manuel Cardona, director de relaciones de Gobierno para la ANTAD, explicó que el sistema consiste en el beneficio de un sistema de importaciones que deben beneficiar al consumidor final, no a las tiendas.

“Todo lo que importes por debajo de los 50 dólares tiene la posibilidad de no pagar IVA y otros impuestos. Este se diseñó para el consumidor, y hay jugadores que han encontrado (como) aprovechar este esquema, para no declarar de manera correcta las importaciones”, explicó Cardona.

MNH Licitaciones, empresa de asesoramiento y gestión integral en materia de licitaciones, explica que el esquema de minimis deviene de aquellos apoyos de las autoridades para los consumidores para no imponer ciertos impuestos en caso de exportación.

Minimis, según su etimología, viene del latin minimis non curat praetor, que significa algo similar a “lo pequeño no le importa al juez”, lo que quiere decir que no tiene la importancia necesaria para la ley.

Si bien en diferentes países el esquema de minimis sí se utiliza para beneficiar a las empresas, en México el objetivo de este es para los consumidores finales, es decir, quienes importan desde otros países productos para el uso personal.

En México el esquema de minimis tiene un tope de 50 dólares sin pago de IVA, lo que le ha provocado diferencias con sus principales aliados, que son Estados Unidos y Canadá.

La empresa Deloitte señala que en 2017, mientras comenzaban las discusiones para el nuevo tratado de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá (TLCAN), Estados Unidos propuso elevar el apoyo de minimis a 800 dólares, siendo que el tope en México era de 50 y en canadá de 20 dólares canadienses.

El objetivo de Estados Unidos era homologar las regulaciones aduaneras; sin embargo, significaba una serie de acciones que eran un reto para México principalmente, ya que, de acuerdo con Deloitte, al no tener un comercio electrónico tan desarrollado, implicaba imponer una serie de reglas más claras y a su vez estrictas, para evitar competencia desleal así como la evasión de impuestos.

Uno de los retos del esquema de minimis es que las autoridades deben reconocer cuando las importaciones son Bussines to Conssumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C) o Bussines to Bussines (B2B), que en el último caso, y como posiblemente ocurre actualmente con ciertas empresas de ecommerce como Shein o Temu, las autoridades deberían tomar medidas institucionales para internar la mercancía al país.

Con información de Alejandra Rodríguez.