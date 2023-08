Temu vs. Shein vs. AliExpress: ¿Qué plataforma envía más rápido los productos cuando compras?

¡Hagan sus apuestas! ¿Quieres comprar ropa, zapatos y accesorios en línea pero no sabes cuánto tiempo tardará en llegar tu pedido? ¿Qué plataforma es más confiable entre Temu, Shein y AliExpress?

Tras el arribo de Temu a México, la competencia por conquistar la cartera de los mexicanos se ha puesto más interesante, puesto que las tres plataformas ofrecen descuentos o productos que, a simple vista, se ven de buena calidad y con descuentos increíbles.

El tiempo de envío que tardan esas tres plataformas es una de las preguntas más frecuentes previo a realizar una compra, así que es momento de aclarar las dudas.

¿Temu México y Shein son la misma compañía?

Se trata de dos plataformas que buscan por quedarse con una ‘rebanada del pastel’ de los clientes mexicanos.

Temu, o timu como se pronuncia, es una empresa china, parte del grupo Pinduoduo, que fue fundada en 2015 por Colin Huang.

En 2019, Pinduoduo desarrolló un algoritmo para optimizar su logística en el sector de la agricultura y luego lo aplicó en Temu, debido a los cambios en el consumo provocados por la pandemia de COVID-19.

Tras su paso por Asia, Temu se lanzó en Estados Unidos en septiembre del año pasado.

Entonces, ¿quién es el dueño de la tienda Shein?

Las tres plataforma buscan conquistar el mercado mexicano. (Especial)

Shein comenzó a ser tendencia por ahí de 2015, gracias a videos en redes sociales bajo la temática ‘lo que pedí vs. lo que me llegó'’, donde mostraban la calidad de las prendas y que tan satisfechas habían quedado.

Esta marca también tiene origen en Asia. Los fundadores son Chris Xu o Xu Yangtian, Miao Miao, Gu Xiaoqing y Ren Xiaoqing. Entre ellos acumulan una fortuna de unos 40 mil millones de dólares.

¿Quién es Chris Xu o Xu Yangtian y qué cargo tiene en Shein?

Se trata del director ejecutivo, quien tardó menos de 10 años en crear una de las mayores fortunas del mundo, valuada en 23 mil 500 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Nacido en la provincia de Shandong, en el este de China, en 1983, Xu, este empresario estudió comercio internacional y trabajó en una empresa de marketing en línea para ayudar a impulsar el tráfico de búsqueda de sitios web y promover las ventas.

Medios de China lo describen como un estudiante promedio de origen pobre, que tuvo que trabajar para mantenerse en la universidad. Eso le permitió desarrollar una habilidad con la optimización de motores de búsqueda (SEO) que sustentaría su éxito futuro.

Actualmente, Xu Yangtian ocupa el puesto 58 de las personas con más riqueza en el mundo, de acuerdo con Bloomberg. Además, Shein tuvo ventas por 16 mil millones de dólares en 2021 y tenía un valor de 100 mil millones en abril de 2022.

¿Qué ventajas ofrece la app de Temu? ¿Es confiable y seguro para comprar?

El plan de esta empresa china es sorprender a los mexicanos con descuentos de hasta 96 por ciento, es decir, encontrarán precios bajos. Los principales canales para la publicación de estas ofertas son Facebook, Instagram y redes sociales.

Como si fueran mexicanos de nacimiento, parece que en Temu saben que “de la vista nace el amor”, puesto que su plan inicia con anuncios en redes, en los que se puede observar parte del catálogo de productos que tienen en su inventario.

Una vez que el usuario se interesa por un producto y hace clic en la imagen, el anuncio lo redirecciona a un sitio web en el que aparece el artículo seleccionado y de inmediato le ofrece la promoción. Por ejemplo, hay gabardinas cuyo costo es de 2000 por los cuales se pagan 80 pesos.

Para hacer válida la promoción, la plataforma solicita que el usuario descargue la aplicación en su celular o tableta y, a través de ella, se realice la compra.

Los pagos en Temu se hacen a través de empresas de terceros como Apple Pay, PayPal, Google Pay, Mastercard, por lo que, al menos por ahora, no se acepta dinero en efectivo.

Una vez realizado y confirmado el pago comienza a correr el plazo de entrega en la plataforma.

Temu vs. Shein vs. AliExpress: ¿Qué plataforma envía más rápido los productos cuando compras?

AliExpress cobra 212 pesos por concepto de envío y los productos tardan alrededor de 25 días en ser entregados. (Especial)

¿Listo para estrenar? Una vez que haces clic en “pagar” ya quieres recibir tus productos y estrenarlos a la primera provocación; sin embargo, estas plataformas operan muy diferente en comparación con Amazon, empresa de Estados Unidos, que tiene entregas desde un día después.

A través de sus sitios oficiales en México, Temu, Shein y AliExpress dan a conocer sus políticas de envío.

AliExpress es la más complicada de las tres. En su portal aparece una sección de preguntas y respuestas sobre los envíos, en la que detalla qué hacer en caso de atrasos o de días feriados en China.

Si se realiza un pedido este martes 1 de agosto, AliExpress explica que se cobrarán 212 por concepto de envío y que los productos tardarán más de 25 días en llegar a tus manos, puesto que la fecha estimada de entrega es para el 29 de agosto.

¿Cuánto tardan los envíos de Shein?

El envió exprés de Shein cuesta hasta 460 pesos y el tiempo de entrega es de entre 8 y 10 días. (Especial)

Cuenta con información más detallada para el usuario, puesto que desde el primer momento se aclara que hay dos opciones disponibles: estándar y exprés.

La alternativa estándar tiene un costo de 180 pesos o es gratis en compras superiores a 99 pesos, pero el tiempo de entrega es de 15 a 20 días.

El envió exprés de Shein cuesta 460 pesos en caso de compras menores a 1,380 pesos o 310 si adquieres artículos por un importe superior a 1,380 pesos. En este caso, el tiempo de entrega es de entre 8 y 10 días.

¿Cómo son los envíos de Temu?

Temu cuenta con un par de opciones de envío: el estándar y el exprés, cuyos costos varían. (Especial)

Esta plataforma también cuenta con dos alternativas para que los productos que compraste lleguen a tus manos. “Puedes elegir el envío estándar o rápido según los artículos de tu pedido y tu ubicación. Debido a que tus pedidos pueden ser entregados a transportistas locales para el tramo final de la entrega, es posible que el seguimiento no esté disponible en cada paso del recorrido”, explica la app.

De acuerdo con Temu, el envío estándar es gratuito y tarda de siete a 24 días en ser entregado, mientras que el envío exprés cuesta 460 pesos en compras menores a 1,380 pesos y 310 en compras superiores a esa cantidad.

En el caso de los envíos exprés, Temu señala que el tiempo de entrega se define una vez que estés por concluir el proceso de compra.

“Si tu paquete no se ha entregado o tu información de seguimiento muestra que tu paquete se ha entregado, pero no lo has recibido, comunícate con nuestro servicio al cliente de inmediato y en un plazo de 90 días posteriores a la fecha del pedido”, detalla la empresa

¿De dónde provienen los envíos de Temu?

Esta plataforma china envía los artículos “desde una red global de proveedores y fabricantes, con socios de logística experimentados y confiables”.

De acuerdo con el sitio web de la empresa, los envíos pueden variar de origen según el producto que compres.

Además, los envíos se realizan a través de empresas de paquetería como UPS, FedEx y USPS con el objetivo de que todos los pedidos “se entreguen de manera rápida y segura a los clientes”.