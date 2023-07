Cuidado, Netflix: Amazon Prime Video busca captar más usuarios en México

Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, busca captar un mayor número de usuarios en México y “comerse” el mercado que tiene Netflix en el país, que hoy concentra más del 63 por ciento de los 12.6 millones de usuarios de plataformas de streaming que hay en el país.

De acuerdo con Tomás Tejero, country manager en México para Prime Video, la plataforma busca satisfacer a sus usuarios mediante una mayor oferta de contenido que incluye deportes en vivo, películas, producciones originales, estrenos mundiales, noticias y reality shows.

“El volumen de proyectos de este año y para 2024 es el más alto de toda nuestra historia, pero lo más importante es que contamos con una increíble variedad de estrenos para México. Sabemos que cada vez hay más servicios de streaming y eso es bueno para la gente, pero nuestra meta es tener cada vez un mayor volumen de mercado”, aseguró Tomás Tejero.

En este sentido, Paulo Koelle, jefe para América Latina de Prime Video, detalló que en lo que resta de 2023 y 2024, mantendrán su inversión de 300 mil millones de dólares anunciados en 2022, mismos que les servirán para ofrecer mejor servicio a sus clientes.

“El contenido original creado por artistas y voces locales es clave, de ahí que con esta inversión esperamos tener al menos 50 producciones originales, con el foco puesto en el consumidor”, aseguró Koelle.

En México, la plataforma de streaming dominante es Netflix, que al cierre de 2022 concentraba el 63.5 por ciento del mercado nacional; seguida por Disney, con 11.6 por ciento; HBO Max, con 9.3 por ciento y Amazon Prime Video, con 7.1 por ciento de los 12.6 millones de consumidores de streaming de video que hay en el país.

“México es uno de los mercados más importantes para nosotros, se estima que los usuarios de streaming están suscritos a un promedio de 2.5 servicios, esto nos deja ver que el público es un consumidor ávido de entretenimiento, de ahí que vemos una gran oportunidad de crecimiento”, sostuvo Tejero.

Actualmente, Prime Video cuenta con series y reality shows como: Los anillos de poder, Citadel, The Boys, LOL, si te ríes pierdes, Keeping Up With the Kardashians, entre otros contenidos que han ganado terreno entre las audiencias mexicanas.